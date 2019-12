Die SG Sulzheim/ Alitzheim zieht Bilanz: „Luft nach oben zeigt die nicht optimale Ausbeute!“

Teilen Facebook

SULZHEIM / ALITZHEIM – Die SG Sulzheim/ Alitzheim überwintert als Tabellenführer der Schweinfurter Fußball-A-Klasse 2. Allerdings hat man die SG Franknwinheim/ Schallfeld im Nacken sitzen, die zwei Partien weniger absolvierte. Trainer Lothar Heilmann stellte sich den Pausenfragen von anpfiff.info.

Herr Heilmann, waren Sie denn angesichts des 2:5 gegen die SG Langheim froh, als nach der zweiten Saison-Niederlage Ihrer Mannschaft die Winterpause begann? Oder hätten Sie sich dafür gerne gleich revanchiert?

Lothar Heilmann: Aufgrund des straffen Programms seit Ende Juli und der nur kurzen Sommerpause glaube ich, dass wir uns eine angemessene Pause redlich verdient haben. Dass man lieber mit einem fulminanten Sieg anstatt einer Niederlage in die Winterpause gehen möchte, ist denke ich selbstredend…

Sie bestreiten in 2020 nur noch zwei Heimspiele, müssen noch sieben Mal reisen, Frankenwinheim spielt sieben Mal zuhause. Kann das ein entscheidender Nachteil sein?

Lothar Heilmann: Auch wenn das wie eine Binsenweisheit klingt, aber jedes Spiel muss auf´s Neue gespielt werden, egal ob daheim oder auswärts. Auch Spiele zuhause sind keine Selbstläufer. Das mussten wir im bisherigen Saisonverlauf feststellen, für andere Mannschaften gilt dies genauso.

Im neuen Jahr starten Sie gleich mal mit dem Spitzenspiel bei Frankenwinheim/ Schallfeld. Erleichtert das die sicher harte Wintervorbereitung, wenn man weiß, dass es gleich zum Re-Start um alles oder nichts geht?

Lothar Heilmann: Dass es „um alles oder nichts“ geht würde ich so nicht sagen. Auch nach dem Auftakt sind noch eine ganze Reihe von Spielen zu absolvieren, die entscheiden, wo man am Ende dann tatsächlich steht. Aber ich will Ihnen nicht widersprechen, ein Spitzenspiel direkt zum Rückrundenstart ist der notwendigen Fokussierung und Motivation während der Vorbereitung sicher nicht abträglich.

Wer wird sich am Ende den Meistertitel sichern und warum?

Lothar Heilmann: Auf die Meisterschaft gibt es, wie Sie wissen, aktuell mindestens zwei Anwärter. Wer es schafft über einen langen Zeitraum eine konstante und auf hohem Niveau befindliche Leistung abzurufen, hat auch gute Chancen auf den Titel.