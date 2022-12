´Halbzeit´ bei der SG Dingolshausen/ Rügshofen: „Wir wollen mit beiden Mannschaften aufsteigen!“

DINGOLSHAUSEN / RÜGSHOFEN – Es schaut gut aus für die SG Dingolshausen/ Rügshofen in der Schweinfurter Fußball-A-Klasse 2. Zehn Partien stehen 2023 noch an, der Tabellenzweite hat bei zwei Punkten Rückstand auf die führende SG Geesdorf 2/ Abtswind 3 noch ein Nachholspiel in der Hinterhand. Die Meisterschaft ist drin.

Nach Platz vier in der Premieren-Saison nach dem zusammenschluss winkt also der Sprung in die Kreisklasse. Und der Reserve dafür der Aufstieg aus der B- in die A-Klasse. Trainer Timo Geißler (35) weiß allerdings, dass sein Team im nächsten Jahr besser nicht nochmal das Gipfeltreffen verliert, so wie im Herbst 2022.

Endlich wieder ein normaler Fußballbetrieb nach Corona: Hat sich bei Euch alles nach den zwei Jahren Krise normalisiert?

Timo Geißler: Bei uns hat sich soweit alles wieder normalisiert.

Was sind für Euch die spürbaren Auswirkungen der Pandemie? Gibt es vielleicht sogar auch positive Folgen?

Timo Geißler: Vielleicht bleibt der ein oder andere jetzt ein Bier länger sitzen nach dem Training oder Spiel. Das war aber auch vor Corona nie ein Problem.

Mit welcher Schulnote würdet Ihr Eure erste Serie der Saison bewerten und warum?

Timo Geißler: Bei unserer 1.Mannschaft würde ich eine 1- geben. Das es keine glatte 1 geworden ist, liegt einfach an unserer Chancenverwertung . Bleiben wir in der Rückrunde stabil und werden vor dem Tor etwas abgezockter, dann wird das Minus mit Sicherheit auch noch wegfallen.

Bei unserer 2. Mannschaft ist es schwierig, da wir immer wieder Spielabsagen hatten und nie in einen normalen Rhythmus kommen konnten! Diese Saison in der B Klasse ist einfach keine schöne für eine Mannschaft, die 17 bis 18 Spieler stellen kann. Bis auf das Spiel in Schweinfurt gegen Fortuna – vor dem wir in knapp einem Monat nur ein Spiel hatten – sind wir eigentlich sehr zufrieden! Wir liegen auch hier voll im Soll! Deshalb auch hier eine 1-.

Welches war das bisher beste Spiel und welches das schlechteste?

Timo Geißler: Schlechte oder gute Spiele würde ich nicht sagen. Gegen Fahr haben wir uns lange schwer getan und selbst im Weg gestanden. Trotzdem war es am Ende ein klarer und verdienter Sieg. Gegen Geesdorf haben wir das Spiel über die komplette Spieldauer dominiert, um am Ende unglücklich zu verlieren. So ist das eben manchmal.

Bei unserer 2. Mannschaft ist beim Spiel gegen Fortuna Schweinfurt nicht viel zustande gekommen. Kann man auf den fehlenden Rhythmus schieben oder einfach auf die Tagesleistung. Solche Spiele gibt es eben auch mal. Wichtig war, dass wir nach dem Spiel gleich wieder in die Spur gefunden haben. Mit dem Sieg auswärts bei Türkiyemspor haben wir allerdings gezeigt, was wir auf dem Kasten haben!

Wer sein Geld in Aktien von Euch anlegen möchte, sollte das tun, weil…

Timo Geißler: …wir einen sehr jungen SG-Kader haben und die Möglichkeit größer ist, hier langfristig anzulegen!

Stand heute sagst Du: Unser Ziel für Mai/ Juni 2023 lautet wie – und es ist nur dann erreichbar, wenn…

Timo Geißler: Die Ziele haben sich nicht verändert. Wir wollen mit beiden Mannschaften aufsteigen. Erreichbar sind die Ziele, wenn wir so konstant bleiben, wie wir es bisher in dieser Saison waren und die dafür nötigen Punkte oder Siege holen!

Nach der ersten Halbserie: Welcher Spieler der Liga fiel Dir besonders auf und warum? Das kann auch gerne jemand aus den eigenen Reihen sein…

Timo Geißler: Aus den eigenen Reihen hebe ich generell keinen Spieler einzeln heraus. Auch in der A Klasse nehme ich keinen Spieler heraus, da in den Spielen gegen uns keiner dabei war, der überragt hat! Bei der 2. Mannschaft gibt es in der Liga Spieler, die aufgrund ihrer Erfahrung und ihres Alters eigentlich Vorbilder auf dem Platz sein sollten, sich aber genau gegenteilig auf dem Platz verhalten. Das ist ein bisschen enttäuschend!

An welche Begebenheit der Serie seit Sommer erinnert Ihr Euch sofort wieder? Gab´s ein besonderes Tor, ein außergewöhnliches Ereignis?

Timo Geißler: Wir haben fast die komplette erste Hälfte der Hinrunde auf alle Torhüter verzichtet müssen und in beiden Mannschaften mit Torwart-Trainern gespielt. Auch gegen Geiselwind mussten wir bereits nach 16 Minuten unseren Torwart verletzt auswechseln und haben mit einem Feldspieler im Tor zu Ende gespielt. Dieser hat sich auch kein Gegentor gefangen. Sieht man sich die Torverhältnisse beider Mannschaften an, kann man hier auch ruhig ein Lob an die Vertreter aussprechen!

Welcher Verein der Liga hat die beste Bratwurst und das beste Bier?

Timo Geißler: Bei uns gibt’s natürlich sowohl die beste Bratwurst, als auch das beste Bier. Wer das nicht glauben will, soll vorbei kommen und es selbst testen! Bei uns sind alle herzlich willkommen.

Welcher Eurer Sponsoren hat für sein Engagement 2022 ein besonderes Lob verdient?

Timo Geißler: Jeder Sponsor oder Gönner ist hier zu nennen! Egal in welcher Größenordnung. Daher an alle Sponsoren und Gönner unserer SG ein herzliches Dankeschön!

Wird sich personell in der Winterpause etwas tun?

Timo Geißler: Das kann ich jetzt noch nicht sagen.

Wirst Du als Trainer über den nächsten Sommer hinaus weiter machen? Wenn nein, was hast Du vor und wer wird Dein Nachfolger?

Timo Geißler: Ich habe den beiden Vereinen mitgeteilt, dass ich auch für die kommende Saison zur Verfügung stehen werde!

Das reguläre erste Spiel nach der Winterpause ist wann und gegen wen? Und welche Erinnerungen hast Du an die erste Begegnung im Sommer?

Timo Geißler: Bei der 1.Mannschaft wird es gleich das Derby gegen Gerolzhofen. Das Hinspiel war aus unserer Sicht ein verdienter Sieg. Die 2. Mannschaft startet schon eine Woche früher mit einem der drei Nachholspiele in Brünnau.

Was denkst Du über die Fußball-WM in Katar: Boykott? Zuschauen? Deine Meinung zu Deutschland! Und hättest Du gerne Öl im Keller?

Timo Geißler: Hierzu gibt’s nichts zu sagen, da sich mein Interesse dafür in Grenzen hält.

Leidiges Thema Bundesliga: Können Freiburg oder Frankfurt endlich mal die Bayern entthronen? Und schafft´s der Nürnberger Club noch zurück ins Oberhaus?

Timo Geißler: Auch hier kann ich wenig sagen, da ich nicht viel Bundesliga schaue. Wünschenswert wäre aber mal ein anderer Deutscher Meister, damit es den Wettbewerb wieder etwas belebt. Den Nürnbergern wäre es zu wünschen, aber dieser Weg ist ein ziemlich langer!

Wir danken für das Gespräch und wünschen auch für 2023 alles Gute!

Timo Geißler: Zum Schluss würde ich gern noch ein paar Worte an meine Jungs richten: Genießt die freie Zeit vom Fußball und dem manchmal nervenden Trainer und lasst es ordentlich krachen!!

