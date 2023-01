´Halbzeit´ bei der SG Waigolshausen/ Theilheim/ Hergolshausen 2: „Fußball gibt es in 500 Jahren noch. Aber auch Tesla und Amazon?“

WAIGOLSHAUSEN / THEILHEIM / HERGOLSHAUSEN – Irgendwie jenseits von Gut und Böse überwintert der Kreisklassen-Absteiger SG Waigolshausen/ Theilheim/ Hergolshausen 2 auf Platz sieben der Schweinfurter Fußball-A-Klasse 1.

Nach ausschließlich (drei) Niederlagen in Folge im Monat September verabschiedete sich die Mannschaft von Stefan Ruhl mit sieben ungeschlagenen Partien in Serie aus dem Spieljahr 2022. Zum Wechsel in 2023 sprach FuSWball.de mit dem Spielertrainer.

Endlich wieder ein normaler Fußballbetrieb nach Corona: Hat sich bei Euch alles nach den zwei Jahren Krise normalisiert?

Stefan Ruhl: Größtenteils würde ich schon sagen, dass es sich normalisiert hat, ja. Die Spieler, die im Laufe der Pandemie aufgehört haben, hätten das denke ich auch ohne Pandemie getan. Das war meist altersbedingt, jobbedingt oder aus familiären Gründen. Der Zuschauerzuspruch war vielleicht vor der Pandemie besser, aber das können wir als Mannschaft natürlich auch ein Stück weit positiv beeinflussen durch eine erfolgreiche und attraktive Spielweise.

Was sind für Euch die spürbaren Auswirkungen der Pandemie? Gibt es vielleicht sogar auch positive Folgen?

Stefan Ruhl: Also mir fallen beim besten Willen keine positiven Folgen ein, wenn ich darüber nachdenke. Man kann vielleicht konstatieren, dass selbst eine weltweite Pandemie durch die Verbände und Vereine bewältigt wird. Der Fußball ist einfach stärker, die Leute lieben den Sport zu sehr als direkt aufzuhören.

Mit welcher Schulnote würdet Ihr Eure erste Serie der Saison bewerten und warum?

Stefan Ruhl: Als unverbesserlicher Optimist würde ich eine 2 vergeben. Klar gibt es immer etwas zu verbessern, aber wenn man schaut, wo wir herkommen… Letzte Saison haben wir gerade Mal 5 Punkte geholt. Dass wir uns so stabilisieren würden, ist nicht selbstverständlich.

Welches war das bisher beste Spiel und welches das schlechteste?

Stefan Ruhl: Unser bestes Spiel war denke ich der 2:0-Heimerfolg gegen Essleben 2. Das ist eine richtig gute Truppe mit kaum Schwachpunkten. Die werden noch ein gehöriges Wort oben mitreden. Das mit Abstand schwächste Spiel war die 1:5-Niederlage zu Hause gegen Grafenrheinfeld 2. An dem Tag wären wir besser mal zu Hause geblieben. Uns ist nichts gelungen und haben uns gnadenlos auskontern lassen.

Wer sein Geld in Aktien von Euch anlegen möchte, sollte das tun, weil…

Stefan Ruhl: …es Fußball in 500 Jahren auch noch gibt. Von Tesla oder Amazon würde ich mich das nicht trauen zu behaupten.

Stand heute sagst Du: Unser Ziel für Mai/ Juni 2023 lautet wie – und es ist nur dann erreichbar, wenn…

Stefan Ruhl: Ein einstelliger Tabellenplatz ist absolut realistisch. Schlechter wäre schon enttäuschend. Platz 5 oder 6 ist nur dann erreichbar, wenn wir an unserer Chancenverwertung arbeiten und keine leichten Gegentore zulassen – vereinfacht gesprochen.

Nach der ersten Halbserie: Welcher Spieler der Liga fiel Dir besonders auf und warum? Das kann auch gerne jemand aus den eigenen Reihen sein…

Stefan Ruhl: Klar, bei Bergrheinfeld 2 oder Ettleben/Werneck 2 sind zahlreiche richtig gute Jungs unterwegs. Ich will hier mal einen anderen Spieler nennen, der mir spontan einfällt: Lemar Noorzai von der TG 48 Schweinfurt kann auch etwas mit dem Ball anfangen. Die TG hatte generell ein paar extrem starke Dribbler in ihren Reihen.

An welche Begebenheit der Serie seit Sommer erinnert Ihr Euch sofort wieder? Gab´s ein besonderes Tor, ein außergewöhnliches Ereignis?

Stefan Ruhl: Wir hatten ein Mal Not auf der Torhüterposition und mussten Oli Siewe von den alten Herren reaktivieren. Im früheren Leben war er eigentlich gefürchteter Stürmer, aber er hat seinen Job im Tor wirklich ordentlich gemacht.

Welcher Verein der Liga hat die beste Bratwurst und das beste Bier?

Stefan Ruhl: Also ich denke sowohl beim Bier als auch bei der Bratwurst brauchen wir uns in allen drei Orte nicht verstecken.

Welcher Eurer Sponsoren hat für sein Engagement 2022 ein besonderes Lob verdient?

Stefan Ruhl: Da gibt es glücklicherweise mehrere: die Brauerei Roth, Futtermittelservice Herbig, Generalagentur Köhler aus Theilheim – um nur ein paar zu nennen.

Wird sich personell in der Winterpause etwas tun?

Stefan Ruhl: Andreas Lutz kehrt im Lauf der Rückrunde von seinem Auslandssemester zurück, aber mit seiner Qualität wird er wahrscheinlich eher in der ersten Mannschaft zum Einsatz kommen. Leider zieht es demnächst Julian Drescher studienbedingt für eine gewisse Zeit ins Ausland. Menschlich und sportlich ein ziemlicher Verlust. Wir hoffen, er kommt bald wieder.

Wirst Du als Trainer über den nächsten Sommer hinaus weiter machen? Wenn nein, was hast Du vor und wer wird Dein Nachfolger?

Stefan Ruhl: Es ist bereits seit ein paar Wochen klar, dass ich nach dieser Saison erst mal eine Pause einlegen möchte. Als Spieler helfe ich gerne aus, aber ich möchte nach der Saison einfach mal mehr Zeit für die Familie haben.

Das reguläre erste Spiel nach der Winterpause ist wann und gegen wen? Und welche Erinnerungen hast Du an die erste Begegnung im Sommer?

Stefan Ruhl: Wir spielen gegen Heidenfeld/Hirschfeld 2 am 05.03.2022. Das Hinspiel haben wir leider knapp verloren. Wir lagen 2:0 zurück und haben uns auf ein 2:2 zurückgekämpft. Der Gegner war an dem Tag einfach ein Tick cleverer und hat dann noch das 3:2 gemacht. War eine enge Kiste, kann mir gut vorstellen, dass das Rückspiel ähnlich wird.

Was denkst Du über die Fußball-WM in Katar: Boykott? Zuschauen? Deine Meinung zu Deutschland! Und hättest Du gerne Öl im Keller?

Stefan Ruhl: Für einen Boykott war es dann leider zu spät… (lacht). Die WM hätte nie nach Katar gehen dürfen. Dass sich dann der DFB so schwach positioniert hat war enttäuschend. Die One-Love-Binde war am Ende anscheinend nichts anderes als eine Marketing-Masche. Normalerweise hätten die Verbände sagen: wenn wir nicht die Binde tragen können, die wir für richtig halten, dann reisen wir eben alle ab. An die, die sagen, dass man Sport mit Politik nicht vermischen darf: alleine die Tatsache, dass sich Katar diese WM geholt hat, ist so unendlich politisch. Dass die Binden-Diskussion mit dem Ausscheiden der deutschen Mannschaft zu tun hat, halte ich für Bullshit, tut mir leid. Die Leistungen der DFB-Elf waren gar nicht so schlecht. Abwehrschwäche und fehlende Effektivität waren die wirklichen Gründe, warum es nicht weiter ins Achtelfinale ging. Und Öl im Keller habe ich nicht, mir ist die PV-Anlage auf unserem Dach viel lieber (lacht).

Leidiges Thema Bundesliga: Können Freiburg oder Frankfurt endlich mal die Bayern entthronen? Und schafft´s der Nürnberger Club noch zurück ins Oberhaus?

Stefan Ruhl: Ich befürchte, die Bayern werden die Schale wieder holen. Dafür fehlt es den Kadern der anderen Teams an Tiefe oder an Kaltschnäuzigkeit insgesamt. Solange die Gelder der Champions League den Wettbewerb so verzerren, wird es keinen Überraschungsmeister geben wie Kaiserslautern vor vielen Jahren. Und mein heiß geliebter Club aus Nürnberg ist in der 2. Liga ganz gut aufgehoben. Wenn man hoch in die Bundesliga geht, dann wird man wahrscheinlich wieder bloß abgeschossen.

Wir danken für das Gespräch und wünschen auch für 2023 alles Gute!

Stefan Ruhl: Ich danke auch für das Interesse, Euch auch alles Gute fürs neue Jahr!

