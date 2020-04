Schwere Zeiten fÃ¼r Vereinslokale: Vier Griechen ohne Ouzo derzeit nach dem Essen

Teilen Facebook

STADT UND LANDKREIS SCHWEINFURT – Zahlreiche Vereinsheime in Stadt und Landkreis Schweinfurt werden von den Clubs selbst nur bei einem Spiel- und Trainingsbetrieb bewirtschaftet, haben also keine Pächter (mehr), die von der aktuellen Vorschrift deshalb nicht betroffen sind. Gasthäuser dürfen derzeit nicht öffnen, was aber natürlich schon einige Wirtsleute betrifft, die hauptberuflich bei Sportheimen für den (fast) täglichen Betrieb sorgen.

In Orten von A wie Alitzheim oder Abersfeld über M wie Mönchstockheim oder Mühlhausen bis Z wie Zeuzleben oder Zeilitzheim werden Vereinsheime in Eigenregie bewirtschaftet. Auch im Landkreis Haßberge ist das in ganz vielen Dörfern der Fall. In Augsfeld, in Kleinsteinach, in Maroldsweisach, in Knetzgau, beim FC Haßfurt, in Wülflingen und und und… Aber es gibt hier wie da auch Sportgaststätten mit festem Pächter, denen momentan nicht nur die trainierenden Fußballer (und andere Akteure) fehlen sowie die Akteure und Zuschauer vor, während und nach den Partien, sondern auch generell die Gäste, die ja seit Mitte März nicht mehr zum Speisen und Trinken kommen dürfen.

anpfiff.info hörte sich an dem ein oder anderen Ort um, wo in geschlossenen Lokalen derzeit Geselligkeit wie auch Umsatz fehlen.

Die Freien Turner Schweinfurt und Dimi an der Maibacher Höhe.

Im Sommer 2017 eröffnete „Bei Dimi“ an der Mainbacher Höhe in Schweinfurt, konkreter: am Kleinfürleinsweg, vo die Freien Turner in der Gartenstadt ihre Partien jetzt wieder in der Landesliga austragen. Dimitrios Papadimitriou war zuvor jahrelang beim TSV Münnerstadt der beliebte Sportplatz-Grieche, nun als bei der FTS, wo er freilich am 21. März schließen musste und seitdem einen Thekenverkauf für Getränke und Speisen sowie einen Lieferservice ab 25 Euro Bestellwert anbietet. Dienstag bis Samstag von 16.30 Uhr bis 21 Uhr, Sonntag von 12 bis 20 Uhr. Unter der 09721-43502 kann man bestellen. „Bedingt durch den Wegfall des Sport- und Trainingsbetriebes sowie der Gaststättenschließung bedeutet das einen einen Umsatzrückgang von ca. 70 Prozent“, hat mit Gerd Adelmann der erste Vorsitzende der Freien Turner Schweinfurt errechnet. Wie lange man diesen Verlust auffangen muss? „Die Frage der Gaststättenöffnung liegt allein in der Hand der Virologen und der Politik. Ich hoffe, dass sich die aktuelle Lage durch der Ausgangsbeschränkung entspannt und unter gewissen Vorgaberegelung des Gesundheitsamtes ein normaler oder eingeschränkter Gaststättenbetrieb baldmöglichst erfolgen kann“, so Adelmann.

Das fränkische Fußballportal www.anpfiff.info beleuchtet die Situation bei den Freien Turnern Schweinfurt mit einem doppelt so langen Text und hat zudem nachgeschaut, wie die Lage ist beim FC Wipfeld, beim SC Weyer, bei der Spvgg Hambach und beim TSV Kützberg. Das eine Bild zeigt die Mannschaft der FTS bei einem Ehrenabend vor nicht allzu langer Zeit in der Vereinsgaststätte. Die anderen vier Fotos zeigen leckeres Essen im Wipfelder Sportheim sowie die derzeit leeren Terrassen der Gaststätten in Weyer, in Hambach und in Kützberg.