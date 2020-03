„Statt FuÃŸball mache ich…“: fuSWball.de will wissen, was die Kicker so treiben!

„Statt Fußball mache ich…“: fuSWball.de will wissen, was die Kicker so treiben!

STADT UND LANDKREIS SCHWEINFURT – Fußball? Läuft noch nicht mal im TV! Samstag und Sonntag sind die Plätze auf den Dörfern verwaist, so wie sie auch unter der Woche abends menschenleer sind. Noch nihct mal trainieren dürfen die Kicker der unzähligen fränkischen Vereine. Und wer hat die Schuld? Nicht die Uschi zuhause, also die Gattin oder die Freundin. Sondern Corona.

Das Virus sorgt sogar dafür, dass wir möglichst alle daheim in den eigenen vier Wänden bleiben sollen. Aber irgendwas muss man doch tun?! fuSWball.de ruft alle Kicker aus Stadt und Landkreis Schweinfurt auf, uns zu zeigen, wie Ihr Euch – gerne außergewöhnlich und kurios – die Zeit vertreibt. Und natürlich berichten wir dann darüber in dieser Zeit der fehlenden Fußballberichte…

Schreibt uns per Mail an redaktion@sw1.news ein paar Zeilen, ein Foto, ein Video, was auch immer, und zeigt uns, was ihr so treibt in diesen Wochen des verhinderten Fußballs.