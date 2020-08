1:1 in ThÃ¼ringen: Aubstadt und GroÃŸbardorf trennen sich im FuÃŸballderby „net dahoam“ unentschieden

1:1 in Thüringen: Aubstadt und Großbardorf trennen sich im Fußballderby „net dahoam“ unentschieden

HAINA – In Thüringen nahe Römhild fand am Samstag das große Grabfeld-Fußballderby statt, in dem der Regionalligist TSV Aubstadt aber nicht über ein 1:1 gegen den Bayernligisten TSV Großbardorf hinaus kam.

Trotz klarer Überlegenheit ging der Favorit erst in der 56. Minute durch Neuzugang Patrick Hofmann vom Würzburger FV in Führung. Doch in letzter Minute glich für den mit vielen jungen Spielern besetzten Außenseiter der eingewechselte Julius Scheuring aus.

Das fränkische Fußball-Portal www.anpfiff.info hat noch im Verlauf des Sonntags neben zahlreichen guten Fotos auch jeweils eine eigene Story über beide Mannschaften parat, die ja mit Victor Kleinhenz und Andreas Brendler beide auf neue und junge Trainer setzen.

Fußball-Testspiel: TSV Aubstadt – TSV Großbardorf: 1:1 (0:0)

Aubstadt: Lukas Wenzel – Christian Köttler, Marcel Volkmuth, Daniel Leicht, Dominik Grader, Timo Pitter, Leonard Langhans, Lennart Seufert, Alban Peci, Ben Müller, Patrick Hofmann; eingewechselt: André Koob, Lukas Merkl, Julius Benkenstein, Steffen Behr, Jens Trunk; Trainer: Victor Kleinhenz

Großbardorf: Julian Schneider – Benjamin Kaufmann, Stefan Piecha, Maximilian Weiß, Markus Kirchner, Julian Landeck, Christoph Rützel, Lukas Dinkel, Xaver Müller, Simon Snaschel, Diego Schwab; eingewechselt: Ronny Mangold, Zarko Poznic, Julius Scheuring, Tim Strohmenger; Trainer: Andreas Brendler.

Tore: 1:0 (56.) Patrick Hofmann, 1:1 (90.) Julius Scheuring

Schiedsrichter: Steffen Ehwald (Geldersheim),

Zuschauer: Ca. 200 in Haina.