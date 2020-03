Daniel May ist nun verantwortlicher Trainer des FC 06 Bad Kissingen

Teilen Facebook

BAD KISSINGEN / BREBERSDORF / UNTERSPIESHEIM – Nachdem sich der FC 06 Bad Kissingen mit vier Niederlagen aus dem alten Jahr und somit wohl auch aus dem Aufstiegsrennen verabschiedeten, trennten sich der Verein und der erst im Sommer geholte Coach Frank Halbig. Der wird zur neuen Saison Nachfolger des nach Schleerieth wechselnden Thorsten Büttner bei der SG Oerlenbach/ Ebenhausen.

In Bad Kissingen ist nun Christian Laus Co-Trainer anstelle des bisherigen Co-Trainers. Der steigt zum spielenden Chefcoach auf und heißt Daniel May. Der routinierte Offensivmann aus Brebersdorf hatte dieses Amt schon in Sömmersdorf inne und führte den Dorfverein, inzwischen nach Obbach auch mit Geldersheim in Spielgemeinschaft, bis in die Bezirksliga. Dort geht´s für die Saalestädter nun in 2020 los mit dem Heimspiel gegen Unterspiesheim. anpfiff.info bat im Vorfeld Daniel May zum Gespräch.

Herr May, die Vorbereitung ist vorbei, Sie testeten vier Mal. gehen wir´s mal durch: Beim 3:5 in Winkels auf Kunstrasen gegen Kreisligist Großbardorf 2 waren Sie mit der Defensive sicher nicht zufrieden, was?

Daniel May: Unsere Umstellungen in der zweiten Halbzeit nutzten die spielerisch starken Großbardorfer aus und erzielten so innerhalb kurzer Zeit ihre Treffer. Dafür sind Vorbereitungsspiele da, um mal etwas auszuprobieren.

Danach ein 3:0 gegen die Freien Turner Schweinfurt 2. Standesgemäß gegen einen Kreisklassisten?

Daniel May: Mit dem Test gegen die Reserve der FTS konnten wir zufrieden sein und hätten von den Chancen her auch zwei oder drei Tore mehr erzielen können.

