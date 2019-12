Das Trainerduo der SG Oberschwarzach/ Wiebelsberg geht in seine zehnte Saison

Teilen Facebook

OBERSCHWARZACH / WIEBELSBERG – Welche Namen fallen einem dazu ein? Thomas Schaaf, Otto Rehhagel, Volker Finke, aktuell Christian Streich, international Guy Roux, Sir Alex Ferguson oder Arsene Wenger. Sie alle prägten lange Jahre an der Seitenlinie eines Fußballteams. Nun gibt es ein Duo im lokalen Fußball, dass sogar als Spielertrainer in die bereits zehnte Saison gehen wird.

Simon Müller (auf dem Bild links) und Alexander Gress, beide inzwischen über 30 Jahre alt, haben 2011 bei der SG Oberschwarzach/ Wiebelsberg übernommen, als das Team gerade die Saison in der Fußball-A-Klasse Schweinfurt 4 als Achter mit 39 Punkten beendet hatte. Schon eine Saison später stieg die Truppe mit 72 Zählern aus 24 allesamt gewonnenen Partien mit 136:12 Toren auf – und marschierte danach auch durch die Kreisklasse mit sogar 79 Zählern. 2013/14 toppte die SG das mit 83 Punkten auch als Meister der Kreisliga.

Seit 2014 spielt man nun also in der Bezirksliga, wurde erst Neunter, den Dritter, schließlich Zweiter und spielte 2017 in der Relegation um den Aufstieg in die Landesliga, scheiterte jedoch. Danach konnte es kaum noch weiter auswärts gehen, doch die Truppe stagnierte auf hohem Niveau als anschließend Dritter und Vierter. Diese Runde überwintert Oberschwarzach/ Wiebelsberg als guter Siebter, hat aufgrund zweier Nachholspiele eigentlich sogar noch direkten Kontakt zum Führungsduo und möchte in den 13 Partien der Restserie noch eingreifen in Aufstiegsrennen.

Unabhängig vom Erfolg werden Simon Müller und Alexander Gress im Sommer 2020 in ihre dann zehnte Saison gehen.

Foto: SG Oberschwarzach/ Wiebelsberg