Die DJK Altbessingen zieht Bilanz: „Nur noch den SpaÃŸ am FuÃŸball walten lassen!“

Die DJK Altbessingen zieht Bilanz: „Nur noch den Spaß am Fußball walten lassen!“

ALTBESSINGEN – Die DJK Altbessingen überwintert als Tabellenvierter der Bezirksliga Unterfranken Ost. Nachdem der letztjährige Neuling die vergangene Saison bereits mit fünf grandiosen Siegen beendet hatte, knüpft das Team diese Runde nahtlos an den Höhenflug an und darf 2020 eher nach vorne schauen, als sich um den Ligaerhalt Gedanken machen zu müssen. Oder?

Co-Spielertrainer Simon Weißenberger, vor der Saison aus Schwebenried gekommen, stellte sich in Vertretung des nach der Saison scheidenden Michael Fery, der nach sieben Jahren von Christian Brauner abgelöst wird, den Pausenfragen von anpfiff.info.

Herr Weißenberger, hätten Sie denn angesichts der guten Serie nach dem finalen 2:0 gegen Forst gerne noch ein bisschen länger gespielt in 2019?

Simon Weißenberger: Nach einem bärenstarken Leistung gegen eine Mannschaft wie Forst hätten wir natürlich gerne den Aufwind mit in die nächsten Spiele genommen. Dennoch kann von einer guten Serie nicht gesprochen werden, da wir im vorherigen Spiel in Rödeimaier nicht ansatzweise Wettkampfähigkeit gezeigt haben.

Nur ein Sieg aus den ersten fünf Partien gelangen Ihnen. Gegen starke Rivalen, klar. Aber das 1:6 in Unterspiesheim fiel ein bisschen aus dem Rahmen. War das 8:1 Mitte November eine Revanche, die gut getan hat und nötig war?

Simon Weißenberger: Dass wir einiges zurechtzurücken hatten, war von vornherein klar. Wir haben uns sehr viel vorgenommen und schließlich umgesetzt. Dass am Ende ein solches Ergebnis herauskommt, war nicht zu erwarten und ist natürlich dem geschuldet, dass uns an diesem Tag alles gelang und der Gegner einen gebrauchten Tag hatte, genauso wie wir im Hinspiel.

2020 startet für Sie mit dem Schlagerspiel bei der SG Oberschwarzach/ Wiebelsberg. Gut so, weil ein so heißer Auftakt für die ohnehin immer schwere Winter-Vorbereitung zusätzlich die Sinne schärft?

Simon Weißenberger: Definitiv fällt der Fokus immer auf einen erfolgreichen Rückrundenstart. Aufgrund des unglücklichen Verlaufs im Hinspiel und des sehr späten Gegenotores werden wir auch gegen Oberschwarzach mit Extra-Motivation in die Partie gehen.

Welcher Gegner hat Sie denn bisher am meisten beeindruckt und warum?

Simon Weißenberger: Oberschwarzach hat mich mit seinem Angriffspressing überrascht. Forst war im Hinspiel auch eine Liga zu hoch für uns.