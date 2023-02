Es tut sich was in Forst: Ein offizieller Co-Trainer, ein Zugang aus der Bayernliga – und bald einer vom FC Sand…

FORST – Nachdem der TSV Forst letzten Sommer bereits einen echten Fußball-Weltmeister als Trainer verpflichtete, deuteten sich die Ambitionen des Bezirksligisten bereits an. Nach Tabellenplatz zwei zur Winterpause nur zwei Punkte hinter dem führenden TSV Ettleben/ Werneck ist der Aufstieg in die Landesliga möglich. Nun gibt´s drei neue Personalien zu vermelden – exklusiv auf FuSWball.de.

Am frühen Mittwochabend stellte der TSV in seinem Vereinsheim (das nun nach einem Pächter sucht – mehr dazu in einem eigenen Bericht auf SW1.News) einen Zugang zur Rückrunde, einen „neuen“ Co-Trainer und eine Verstärkung für die kommende Saison vor. Sehr zu Freude von Coach Pero Skoric. Der 53-Jährige ist der Weltmeister, der an der Seite vieler späterer Stars mit Jugoslawien Ende der 80er Jahre in Chile die Nachwuchs-WM gewann – im Finale übrigens gegen Deutschland um Martin Schneider, heute einer der besten Freunde von Skoric. Doch das nur am Rande.











Die beiden Vorstände Denise Kamm und Gustel Schneider sowie die Fußball-Abteilungsleiter Heike und Michael Stephan sind genauso gespannt, wie diese Saison ausgeht. Die ja außer dem Liga-Spielbetrieb für die Forster auch das Pokal-Finale am 1. Mai in Bergrheinfeld mit sich bringt. Das zu gewinnen – logischerweise ein Ziel für den Rest der Runde. Natürlich durfte am Mittwoch schon mal die Frage gestellt werden nach einem möglichen Wunschgegner in der ersten Bayern-Runde. „Mit ein bisschen Glück bekommt man einen Gegner wie Rödelmaier. Aber erstmal wir das Endspiel ein Highlight“, weiß Skoric. Rödelmaier zog im Sommer die Münchner Löwen. Klappt das nicht, dann würde sich Vereinsboss Gustel Schneider eher über den TSV Aubstadt als über den FC Schweinfurt 05 freuen. Zukunftsmusik – und auch gar nicht aktuell ein Thema.

Das war beim Medientermin auch gar nicht unbedingt die Rückrunde. „Ich höre immer, ´ihr steigt schon auf´, aber so leicht wird das nicht. Wir müssen uns weiter verbessern“, sagt Skoric. „Und Shaban kann und dazu viel helfen.“ Shaban – das ist der 26-jährige, bereits gemeldete Zugang der Forster zur Winterpause. Der Man aus dem Kosovo, der in Maßbach arbeitet und bald in Schonungen mit Nachwuchs wohnt, der seit 2013 in einer Statistik 84 Tore erzielte für höherklassige Vereine wie Schweinfurt 05, Sand, Euerbach oder Großbardorf, kommt von den Galliern als Soforthilfe, ist ein Kandidat für Treffer zweistellig in einer Runde. Die Grabfelder sahen ein, dass er Beruf, Familie und sein Leben nicht mehr stemmen kann in der Bayernliga. Zwei Klassen tiefer der Neustart, gerne langfristig.

Aus der Zeit in Sand kennt Rugovaj seinen Ex-Kollegen André Lörzer. Das FCS-Eigengewächs, das diese Saison in 22 Partien den einen Treffer beim 2:4 in Schwebenried beisteuerte, wechselt nächsten Sommer vom Seestadion in in die Botensteig-Arena. Dir Forster wollten Lörzer eigentlich schon eher holen. „Aber wollte das sinkende Schiff nicht verlassen“, sagt der 22-Jährige heute. Nachdem der Kontakt zum TSV nie abriss, entschied er sich nun für einen Wechsel zur kommende Runde. Um mit den Sandern möglichst den Abstieg aus der Landesliga zu vermeiden. Im Wissen aber auch, dass die Forster vielleicht künftig eine Liga über den Sandern spielen…

„Es läuft nicht von alleine, nur weil Shaban nun für uns spielt“, hat Pero Skoric bereits zum Trainingsauftakt dem mitgeteilt. Im Wissen, dass sich für einen Aufstieg in die Landesliga auch noch die SG Oberscg´hwarzach/ Wiebelsberg und der TSV Unterpleichfeld bewerben. Eigentlich müssen die Forster fast jedes Spiel gewinnen, wenn sie hoch wollen. „Es muss wirklich alles passen“, weiß Gustel Schneider.

Offiziell nun spielender Co-Trainer an der Seite von Skoric ist künftig Adnan Hamzic. Der 30-Jährige kam 2017 aus Bad Kissingen nach Forst. Damit ist der aus der Jugend der DJK Schweinfurt entsprungene Abwehrspieler fast schon ein Eigengewächs, wie es sie soinst nur mit den Brüdern Fabian und Marcel Memmel sowie Daniel Mohl beim TSV gibt. Na gut man zählt inzwischen auch irgendwie den stürmenden Torwart Mohamed Hamdoun dazu.

Übrigens haben bereits fast alle Spieler ihre Zusage gegeben, nächste Saison in der Botensteig-Arena zu bleiben. „Zwei Fragezeichen“ gibt es laut Gustel Schneider noch. Der Vorstand hat erkannt, dass „wir unter Pero viel an spielerischer Qualität gewonnen haben. Man sieht sein Handschrift so langsam. Mal schauen, was die nächsten Jahre bringen…“

Vielleicht halt auch erst 2023/24 den Aufstieg in die Landesliga. Wer weiß. Aktuell trainierten die Forster am Mittwochabend im Schweinfurter Soccerdome und freuten sich auf den ersten Freiluft-Test: Samstag schon ab 11.30 Uhr im Sachs–Stadion gegen die Bayernliga U19 des FC 05. Es wäre keine Überraschung, wenn künftig das ein oder andere Talent der Schnüdel nach Forst wechseln würde in die Landesliga….

