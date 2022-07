Heidenfeld/ Hirschfeld vor dem Start als SG: „Das braucht Zeit, aber ich bin optimistisch!“

HIRSCHFELD / HEIDENFELD – Die neue SG Heidenfeld/ Hirschfeld startet am Sonntag in Heidenfeld gegen Aufsteiger TSV Großbardorf 2 in die neue Saison der Fußball-Bezirksliga. Vorher hätte am Mittwoch das Pokalspiel beim TSV Nordheim in Sommerach anstehen sollen. Und nochmal vorher unterhielt sich FuSWball.de mit Coach Martin Schendzielorz (38). Und mit Udo Mauer (37), dem Spielertrainer der zweiten Mannschaft. Auch die beiden sind neu…

Martin, wie lief am Sonntag der letzte Test in Heidenfeld gegen den Rhöner Kreisliga-Rückkehrer SG Oerlenbach/ Ebenhausen? Durch zwei späte Tore des eingewechselten Johannes Gessner habt Ihr die Partie gedreht. Alles gut?

Martin Schendzielorz: Es war ein ansehnliches und schnelles Spiel mit wenig Leerlauf. Oerlenbach/ Ebenhausen hat uns gut gefordert. Beide Mannschaften hatten ihre guten Phasen. Wir müssen noch einige Abläufe einstudieren oder automatisieren, das geht so schnell nicht. Aber die Jungs ziehen im Training richtig gut mit und sind sehr gewillt. Für Johannes hat es mich sehr gefreut, dass er uns mit beiden Toren den Sieg beschert hat. Er ist willig und möchte sich verbessern. Er muss einfach nur so weitermachen und dran bleiben.

Schauen wir mal auf die fünf Testpartien zuvor. Beim 2:2 gegen Kreisklassist TV Oberndorf-Schweinfurt rettet nach Rückstand auch ein spätes Udo Mauer-Tor das Remis für eine eher gemischte Mannschaft. Oder war das die Zweite, Udo?

Udo Mauer: Im Großen und Ganzen war es die zweite Mannschaft. Dies war unser erstes Spiel in der neuen SG und es gab natürlich noch jede Menge Faktoren, die eingespielt werden müssen.

Beim knappen 2:1 bei Kreisligist SG Eisenheim/ Wipfeld stand schon eher die erste Garnitur auf dem Rasen. Auch da: Alles gerade nochmal gut gegangen?

Martin Schendzielorz: Was heißt gut gegangen? Hier fusionieren zwei Mannschaften zu einer, da ist es klar, dass es Zeit braucht. Für das erste gemeinsame Spiel war ich zufrieden. Eisenheim hat ja auch eine junge, starke Mannschaft.

Ein Udo Mauer-Ehrentreffer beim 1:5 gegen Kreisligist VfR Sulzthal. An sich gut für einen A-Klassisten?

Udo Mauer: Das Spiel war der Abschluss von unserem Trainingslager. Wir sind direkt von Aalen gekommen und hatten in Hirschfeld noch einen Test. Natürlich war nach dem Wochenende bei jedem einzelnen zu spüren, dass wir Freitag und Samstag viel auf dem Platz gearbeitet haben. Dass ich den einen Treffer erzielt habe, war natürlich schön, doch nützt der bei 1:5 auch nichts mehr.

Sechs Tage später an selber Stelle ein 0:1 gegen Kreisligist TV Jahn Schweinfurt – nicht gerade eine Ruhmestat für einen Bezirksligisten?

Martin Schendzielorz: Auch der Jahn hat eine tolle Mannschaft. An diesem Tag konnten wir unsere Chancen nicht nutzen und haben durch einen individuellen Fehler verloren. Das passiert, so lange die Jungs alles geben, kann ich etwas besser mit einer Niederlage leben…

Nach Rückstand habt Ihr dann wenigstens den Derbyrivalen und ebenfalls Kreisligisten aus Stammheim geschlagen. Dauert das Zusammenwachsen der beiden Vereine letztlich doch länger als erhofft? Und geht es weiter voran?

Martin Schendzielorz: Wir haben überwiegend gegen gute bis sehr gute Kreisligamannschaften getestet. Die muss man eben erstmal schlagen, vor allem wenn sich Abläufe, Laufwege etc. erst einspielen müssen. Wir trainieren diese zwar, aber ein Spiel ist halt etwas anderes… Das braucht Zeit, aber ich bin optimistisch, dass wir das hinbekommen. Mannschaftlich und vom Teamsport her sind wir in dieser sehr kurzen Zeit wirklich schon toll zusammengewachsen. Das sind alles prima Jungs, die echt gut miteinander können.

Die Erste hat dann noch gegen Volkach und Röthlein gespielt. Dazu findet sich beim BFV nichts. Wie war´s?

Martin Schendzielorz: Das war ein Turnier bei Röthleins 100-Jahr Feier. Gegen Volkach verloren wir 1:2, weil wir eine echt schwache erste Halbzeit gespielt haben. Die zweite Halbzeit sind wir angerannt, konnten aber nicht mehr den Ausgleich erzielen. Für unsere Entwicklung war dieses Spiel aber im Nachhinein wichtig. Im Spiel um Platz 3 haben wir dann Röthlein/ Schwebheim 4:1 bezwingen können.

Frage an Udo: 7:1 bei B-Klassist Röthlein/ Schwebheim 2, 3:3 in Hirschfeld gegen den TV Jahn Schweinfurt 2, 0:4 zuletzt in Heidenfeld gegen Kreisklassist Zeuzleben/ Stettbach – eine ganz normale Vorbereitung der Reserve?

Udo Mauer: In Vorbereitungsspielen wird natürlich auch das ein oder andere ausprobiert – und nicht immer funktioniert es auf Anhieb. Das 7:1 war standesgemäß. Hier hatten wir einen sehr jungen Gegner, der Potenzial hat, dies aber noch erlernen muss. Trotzdem von meinen Jungs sehr gut gemacht, denn sieben Tore bekommt man trotzdem nicht geschenkt. Beim 3:3 war schon eine Steigerung ersichtlich in der Mannschaft, das Verständnis und die Aufgaben werden immer besser umgesetzt. 0:4 gegen Stettbach war okay, wenn auch ein, zwei Tore zu hoch für meinen Geschmack. Unglücklich war das 1:0 nach einem nicht geahndeten Rückpass direkt im Gegenzug das 2:0. Zwei für mich klare Elfmeter wurden uns nicht gegeben und mit der Defensivleistung war ich nicht ganz zufrieden. Der Sieg an sich war verdient.

Du hast Dir ausgerechnet beim Aufstieg damals mit Donnersdorf/ Traustadt in Hirschfeld das Kreuzband gerissen. Steckt sowas nicht im Kopf fest?

Udo Mauer: Der erste Gang auf dem Platz war schon etwas komisch. Dennoch kann ich damit sehr gut umgehen. Dies beeinträchtigt mein Spiel nicht auf dem Platz.

Martin, was weißt Du vom TSV Großbardorf 2? Sicherlich ein bisschen was, weil Ihr ja mit dem FC WMP Lauertal letzte Saison zweimal auf die Gallier getroffen seid. Und zuhause sogar mit 3:2 gewonnen habt. Ein gutes Omen?

Martin Schendzielorz: Über Bardorf 2 weiß ich relativ viel, weil ich sie einerseits aus dem letzten Jahr kenne und andererseits zusätzlich von zwei Trainerkollegen Informationen erhalten habe. Vielen Dank nochmal an die zwei (grinst). Meine Informationen werde ich hier aber sicherlich nicht preisgeben…

Geht´s alleine um den Klassenerhalt in dieser Saison?

Martin Schendzielorz: Auf jeden Fall. Eine große Herausforderung für den Verein, die Spieler und mich als Trainer. Aber wir freuen uns sehr auf die Runde und werden alles reinwerfen, was wir haben.

Warum Eure Absage für den Pokal am Mittwoch? Hätte da nicht wenigstens die zweite Mannschaft antreten können?

Udo Mauer: Ich wollte den Pokal auch mit meinem Team spielen. Doch wir haben bereits am Freitag unseren Saisonauftakt. Wenn sich jetzt schon die Auswärtsmannschaften wünschen dürfen, dass unsere Spiele am Freitag stattfinden, ist es für mich fragwürdig, warum wir angeben, sonntags unsere Spiele auszutragen. Somit bin ich zu dem Entschluss gekommen, den Pokal abzusagen, um nicht zwei Tage später noch mit schweren Beinen spielen zu müssen.

Mit welchen Zielen startet die zweite Mannschaft in der A-Klasse 1 bereits am Freitagabend gegen Türk Gücü Schweinfurt?

Udo Mauer: Ziel eines Fußballers sollte immer sein zu gewinnen. Dies ist auch unser Ziel am Freitag. Erfolgreich in die neue Runde zu starten. Wo der Weg dann hinführt, werden wir von Spiel zu Spiel sehen. Wir wollen Spaß am Fußballspielen haben, die Jungs meine Vorstellungen verinnerlichen und auf den Platz bringen und dann so erfolgreich wie möglich die Runde beenden.

Wie teilt Ihr Euch die Heimspiele an den beiden Orten auf?

Udo Mauer: Immer im Wechsel.

Udo Mauer und sein Aufstieg mit der SG Traustadt/ Donnersdorf auf dem Hirschfelder Sportplatz:

Wer wird das der ersten Mannschaft hüten und Nachfolger von Medet Aydin, wer wird Stammkraft der Zweitennachdem Ihr in der Vorbereitung mehrere Keeper eingesetzt habt?

Martin Schendzielorz: Rony Schreiber wird für die ersten fünf Spiele im Tor der 1. Mannschaft stehen.

Ein Satz bitte noch jeweils zu Euren letzten Vereinen: Wie werden sich die Lauertaler in der Rhöner Kreisliga schlagen, wie die Bergtheimer in der Würzburger A-Klasse nach dem Abstieg?

Martin Schendzielorz: Der FC WMP hat eine tolle und starke Mannschaft, wenn sie einigermaßen komplett sind. Ich traue ihnen dieses Jahr einiges zu und denke, dass sie zumindest nichts mit dem Abstieg zu tun haben werden. Jedenfalls drücke ich Ihnen die Daumen, denn es waren drei tolle Jahre dort.

Udo Mauer: Ich verfolge natürlich auch deren Vorbereitung, die gar nicht mal so schlecht verläuft. Ich gehe davon aus, wenn die Jungs das abrufen, was sie können, landen sie unter den ersten Fünf.

Wir danken für das Gespräch und wünschen alles Gute!

