Roman GlÃ¶ckner vom TSV Forst: „90 Minuten als Geschenk zum 40. Geburtstag!“

FORST – Seit dem 01. Dezember letzten Jahres hat der TSV Forst nunmehr fast dreieinhalb Monate kein Pflichtspiel mehr bestritten. Nun ist es aber wieder soweit – und gleich Match eins in 2020 bringt in der Botensteigarena ein Spitzenspiel: Mit Neuling DJK Hirschfeld kommt ein Gegner, der sich am Sonntag auf Platz vier vorschoss.

Und das durch das 1:0 gegen Rödelmaier. Somit rückte der Aufsteiger den Forstern bis auf drei Punkte nahe. Der TSV ist Dritter, hat nur zwei Punkte Rückstand auf Tabellenführer Wiesentheid, die danach folgende Schlagerpartie auswärts schon ein bisschen im Hinterkopf. Co-Trainer Roman Glöckner, nächste Saison mit neuem spielenden Assistenten anstelle von Florian Hetzel verantwortlich, stellte sich im Vorfeld den Fragen von anpfiff.info.

Herr Glöckner, Ihre Mannschaft testete fünf Mal während der Vorbereitungszeit. Gehen wir doch die einzelnen Partien mal durch. Auf Kunstrasen Willy-Sachs-Stadion waren die A-Jugendlichen des FC Schweinfurt 05 bei deren 1:0-Sieg mehr Männer als ihr Team – oder einfach nur den Untergrund besser gewohnt?

Roman Glöckner: Gegen die spielerisch sehr starke U19 des FC – ihre Stärke haben sie ja dann auch in weiteren Testspielen bewiesen – haben wir in einem neuen System ein gutes Spiel gemacht und unglücklich am Ende 1:0 verloren. Das war ein guter Auftakt in 2020.

Einige etablierte Spieler saßen 90 Minuten auf der Bank, Sie hingegen wurden eingewechselt. Warum?

Roman Glöckner: Auf der Bank saßen in diesem Spiel neben mir mit Moritz Baum und Fabian Kamm nur noch zwei Spieler, die uns aus unserer zweiten Mannschaft unterstützt haben.

In Estenfeld gegen Landesligist Unterpleichfeld beim 3:3 traf Florian Hetzel doppelt. Er brennt also in jedem Spiel voller Ehrgeiz, auch wenn´s nicht um Punkte geht?

Roman Glöckner: Flo brennt auf jeden Fall immer, ist sehr ehrgeizig und will jedes Spiel – auch in der Vorbereitung – gewinnen. Gegen Unterpleichfeld sind ihm zwei schöne Tore gelungen. Das erste nach Balleroberung im Alleingang und das zweite mit einem Flugball über den Torwart deutlich hinter der Mittellinie.

Bei der Partie hatten Sie nur einen Ersatzmann dabei. Wie kam´s?

Roman Glöckner: Wir hatten während der gesamten Vorbereitung sehr viel mit Verletzungen und Krankheiten zu kämpfen. In diesem Spiel saß nur Fabian Memmel auf der Bank, der aber wegen einer Verletzung nicht einsatzfähig war. So durfte ich am Tag nach meinem 40. Geburtstag als Geschenk über 90 Minuten ran. Das 3:3 war die Belohnung einer geschlossenen Mannschaftsleistung an diesem Tag.

www.anpfiff.info bekam auf elf weitere Fragen höchst interessante Antworten von Roman Glöckner, der kürzlich runde 40 Jahre alt wurde. Das fränkische Fußballportal, das sich rund um die Uhr mit den lokalen und unterklassigen Vereinen aus der Region in und um Schweinfurt beschäftigt, veröffentlichte das komplette Interview mit zahlreichen weiteren Fotos und dem Steckbrief von Lehrer Glöckner bereits am Donnerstag.