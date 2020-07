Bayern bleibt „Spielverderber“: Auch die nÃ¤chsten drei Wochen keine FuÃŸball-Partien im Freistaat

BAYERN – Der Ball rollt wieder! Oder? Naja, auch wenn die Fußballer der Region nun wieder trainieren dürfen: Testspiele sind dennoch nicht möglich. Die Bayerische Staatskanzlei hat heute die Corona-Infektionsschutzverordnung bis 16. August verlängert. Das bedeutet: Keine Vorbereitungsspiele zumindest in diesem Freistaat.

An den drei folgenden Wochenenden wird also in Bayern noch kein Fußball-Testspiel möglich sein. Das gefährdet die geplante Wiederaufnahme des Spielbetriebs, angedacht an sich für September, massivst. Zumal überall zu hören ist, dass die zweite Virus-Welle womöglich unmittelbar bevorsteht.

Clever macht es beispielsweise der TSV Aubstadt, der gegen den Nordost-Oberligisten FSV Martinroda (liegt bei Ilmenau) vergangenes Wochenende in Fehrenbach nordöstlich von Hildburghausen spielte und der am Samstag ab 16 Uhr in Haina nördlich von Römhild auch gegen den TSV Großbardorf seine Partie in Thüringen austragen will – wo Fußball wieder erlaubt ist.

Nun muss natürlich auch der FC Schweinfurt 05 umdisponieren und ins benachbarte Bundesland auweichen, will man den vereinbarten Test mit dem FC Strahlungen am Samstag durchziehen. Sicher nicht stattfinden kann das bereits für diesen Mittwochabend angedachte Vorbereitungsspiel des TSV Bergrheinfeld gegen die Großbardorfer.