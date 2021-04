Der FC Würzburger Kickers und Bernhard Trares gehen getrennte Wege

WÜRZBURG – Mit Bernhard Trares haben die Würzburger Kickers, Tabellenletzter der 2. Fußball-Bundesliga, nach Michael Schiele und Marco Antwerpen bereits den dritten Trainer in dieser Saison entlassen.

„Da ich in meiner gesamten Trainer-Laufbahn immer das Wir und nicht das persönliche Ich im Vordergrund gesehen habe, hoffe ich, dass mit meiner Beurlaubung vielleicht noch der ein oder andere Impuls bei der Mannschaft freigesetzt werden kann. Ich drücke den Kickers für die letzten neun Spiele die Daumen, dass die Mission Klassenerhalt doch noch realisiert werden kann“, so Bernhard Trares, der sich von der Mannschaft kurz vor dem Nachmittags-Training verabschiedet hat. Auch der bisherige Co-Trainer Benjamin Sachs wird fortan nicht mehr für die Rothosen tätig sein.

„Da ich zu Bernhard ein sehr freundschaftliches Verhältnis habe, ist uns beiden das Gespräch nicht leichtgefallen. Es stand für uns beide von Anfang an fest, immer im Sinne des Vereins eine Entscheidung zu treffen, um vielleicht doch noch den ein oder anderen Impuls setzen zu können. Deshalb sind wir beide – leider – zu dem Entschluss gekommen, dass es jetzt die richtige Entscheidung ist, getrennte Wege zu gehen. Bernhards Verhalten, Reaktion und vor allem Verständnis unterstreichen nur noch einmal, welch großartiger Sportsmann er ist und wie sehr es ihm um die Sache geht. Mir nötigt das Gespräch allerhöchsten Respekt ab“, erklärt Sebastian Schuppan, Vorstand Sport, der nicht nur ab jetzt das Team in der Bringschuld sieht. „Es liegt einzig und allein an der Mannschaft. Ohne Wenn und Aber. Ich will ein Team auf dem Platz sehen, dass für den Klub alles – wirklich alles – dem gemeinsamen Erfolg unterordnet!“

Der FC Würzburger Kickers hat bei noch neun ausstehenden Spielen sieben Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz. Das wegweisende Kellerduell beim Vorletzten SV Sandhausen steht an diesem Ostersonntag, 13.30 Uhr, an.

Ralf Santelli und Sebastian Schuppan übernehmen

Ralf Santelli, Cheftrainer im Nachwuchsleitungszentrum des FWK und Sebastian Schuppan, Vorstand Sport, werden bis auf Weiteres die Aufgaben von Bernhard Trares übernehmen. Santelli, der im Besitz der UEFA-Pro-Lizenz ist, hat in der Vergangenheit mit Herrmann Gerland, Ralf Rangnick und Ewald Lienen zusammengearbeitet. Zum Trainerteam zählen weiterhin Co-Trainer Philipp Eckart, Athletik-Trainer Philipp Kunz und Torwart-Trainer Marco Langner.

