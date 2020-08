Erstliga-Keeper fÃ¼r die Kickers: Fabian Giefer wechselt von Augsburg an den Dallenberg

WÜRZBURG – Der FC Würzburger Kickers hat Fabian Giefer vom FC Augsburg verpflichtet. Der 30-jährige Torhüter erhält einen Vertrag bis 2022.

„Wir freuen uns, dass sich Fabian für die Kickers entschieden hat. Es steht außer Frage, dass er mit seinen enormen Erfahrungswerten, die er auf all seinen Stationen in der Bundesliga gesammelt hat, für unsere junge Mannschaft ein ganz wichtiger Faktor ist. Fabian, dessen Weg ich seit seiner Zeit bei Bayer 04 Leverkusen verfolge, ist für mich ein herausragender Torhüter, der seine Qualitäten bei uns wieder auf dem Platz zeigen wird. Davon bin ich überzeugt“, freut sich FWK-Cheftrainer Michael Schiele über die Neuverpflichtung.

Giefer spielte zuletzt beim FC Augsburg, zuvor beim FC Schalke 04 und Fortuna Düsseldorf. Sein erstes Bundesliga-Spiel absolvierte er 2009 für Bayer 04 Leverkusen, aus dessen Jugend er stammt. Zudem durchlief der 1,96 Meter große Schlussmann von 2005 bis 2010 alle U-Nationalmannschafen.

„Zuerst möchte ich mich beim FC Augsburg für die sehr fairen Gespräche und auch das Entgegenkommen bedanken. Ansonsten, das muss ich auch so offen und ehrlich sagen, wäre für uns so ein Transfer nicht stemmbar gewesen. Fabian sieht bei uns die Chance, seine ganzen Stärken in der Bundesliga wieder zu zeigen“, so Kickers-Vorstandsvorsitzender Daniel Sauer.

„Ich finde die Aufgabe hier in Würzburg sehr spannend und will den vielen jungen Spielern bei ihrem nächsten Entwicklungsschritt mit meiner Erfahrung weiterhelfen“, sagt Fabian Giefer, der beim Trainingsstart am Samstag, 8. August, erstmals das Trikot der Rothosen tragen wird.

07 Fragen an Neuzugang Fabian Giefer – gestellt vom Medienteam der Würzburger Kickers

Wir haben mit unserem Neuzugang Fabian Giefer über seinen Wechsel und seine Ziele mit den Rothosen gesprochen:

01. Fabian, herzlich willkommen am Dalle! Wie kam der Kontakt zu den Kickers zustande?

Fabian Giefer: „Ich habe von meinem Berater den Hinweis bekommen, dass Interesse von Seiten der Kickers besteht und habe mich dann auch mit ehemaligen Weggefährten über den Verein ausgetauscht. Dann bin ich relativ spontan nach Würzburg gefahren, um mir auch persönlich ein Bild zu machen und war schnell davon überzeugt, dass ich hier richtig bin!“

02. Wie möchtest du dem Team mit deiner Erfahrung (u.a. 46 Erstliga-Spiele und 3 Europa-League-Einsätze) weiterhelfen?

Giefer: „Ich finde die Aufgabe hier in Würzburg sehr spannend und will den vielen jungen Spielern bei ihrem nächsten Entwicklungsschritt mit meiner Erfahrung weiterhelfen.“

03. Was sind deine Ziele in Würzburg?

Giefer: „Ganz klar stehen die Ziele des Vereins im Vordergrund. Ich habe mit Fortuna Düsseldorf bereits in der 2. Liga gespielt und kenne sie daher schon etwas. Es ist eine Liga, in der meiner Meinung nach jeder jeden schlagen kann. Das Niveau ist sehr hoch und wir wollen uns da nächstes Jahr unsere Rolle erspielen.“

04. Du hast auch bereits in England gespielt. Was war für dich der größte Unterschied zwischen dem deutschen und dem englischen Fußball?

Giefer: „Es war eine relativ kurze, aber sehr lehrreiche Zeit in Bristol. Der Fußball dort ist sehr intensiv.“

05. Du hast viele Jahre in NRW verbracht, zuletzt aber drei Jahre in Bayern. Würdest du sagen, dass Bayern zu einer Art Heimat für dich geworden ist?

Giefer: „Man kann definitiv nicht leugnen, dass Bayern wunderschön ist. Ich fühle mich hier absolut wohl.“

06. Wie ist dein erster Eindruck vom Verein?

Giefer: „Das Ende der Saison habe ich natürlich verfolgt. Ich finde es sehr beeindruckend, wie die Mannschaft nach der Corona-Pause aufgetreten ist und die Aufstiegsrallye gemeistert hat.“

07. Hattest du schon Kontakt zu deinen Mitspielern?

Giefer: „Natürlich kennt man den ein oder anderen aus der bisherigen Karriere. Ich freue mich aber auch, die neuen Jungs kennenzulernen. Das ist so ein wenig wie ein Schulwechsel, bei dem man sich auf neue Gesichter und neue Charaktere freut.“