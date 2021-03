Maschinenschaden in der Druckerei: Wieso es heute bayernweit keinen Kicker gibt

NÜRNBERG – Fußballfans im Freistaat warteten heute im Falle eines abos vergeblich auf Post, in den Zeitschriftenläden fehlt das Heft: Der aktuelle Montags-Kicker ist heute nicht erschienen. Bayern muss – vorerst – ohne sein Sportmagazin auskommen.

„Aufgrund eines Maschinenschadens in unserer Druckerei in Nürnberg konnte für ganz Bayern kein Kicker gedruckt werden. Dies bedauern wir sehr und möchten uns dafür entschuldigen. Der Druck wird nachgeholt und das Heft morgen zugestellt“, heißt es seitens der Abteilung Vertrieb in Richtung der Kundschaft.