Matthias Lust wird neuer Co-Trainer beim FWK – Wulnikowski, Eckart und Kunz bleiben, Zietsch geht

v.li.: Vorstandsvorsitzender Daniel Sauer (FC Würzburger Kickers Fussball AG), Einzelbild, Fussball, 3. Liga, Karlsruher SC - FC Würzburger Kickers, DFB REGULATIONS PROHIBIT ANY USE OF PHOTOGRAPHS AS IMAGE SEQUENCES AND/OR QUASI-VIDEO. [Foto: foto2press.de, Schwarzwaldstraße 19, 69124 Heidelberg - Tel +49 (0)6221 718837 - info@foto2press.de - www.foto2press.de - Veröffentlichung nur mit Urheberangabe gegen Honorar gestattet und Belegexemplar erbeten *** Lieferung erfolgt ausschließlich unter Anerkennung der AGB, einzusehen unter http://www.foto2press.de/agb *** Foto nur für redaktionelle Verwendung - no model release!]