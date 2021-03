Wieder nur ein Punkt fÃ¼r die WÃ¼rzburger Kickers gegen Jahn Regensburg

WÜRZBURG – Die Ausgangslage vor der Partie am frühen Sonntagnachmittag war klar: Seit Samstag hatten die Würzburger Kickers elf Punkte Rückstand auf das rettende Ufer der 2. Fußball-Bundesliga. Für das Schalke 04 des Unterhauses galt im Heimspiel gegen Jahn Regensburg die Devise: Siegen oder (fast schon aus der Liga raus) Fliegen!

Das Nordbayern-Derby brachte zunächst leichte Überlegenheit der Gäste, dann aber in der 22. Minute das 1:0 für die Kickers durch Ridge Munsy auf Vorlage von David Kopacz. Danach: Viel Lehrlauf, meist aber überlegene Oberpfälzer, die nach der Pause immer weiter drückten und in der 75. Minute belohnt wurden, als Andreas Albers die Lücke zum Ausgleich fans. Dabei blieb´s in einem unterdurchschnittlichen Spiel mit wenigen Höhepunkten.

Zu wenig für die Rothosen. Da aber St. Pauli in Osnabrück siegte, ist der Relegationsplatz „nur“ sieben Punkte entfernt. Nun aber muss ein Dreier her: Am Wochenende nach der Länderspielpause am Ostersonntag in Sandhausen im Kellerduell beim Vorletzten, der mit den Würzburgern eines gemeinsam hat: Beide warfen diese Saison bereits Trainer Michael Schiele raus…