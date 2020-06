TÃ¼rkGÃ¼cÃ¼ MÃ¼nchen darf in die 3. Liga – und spielt vielleicht zuhause in WÃ¼rzburg

TürkGücü München darf in die 3. Liga – und spielt vielleicht zuhause in Würzburg

MÜNCHEN / SCHWEINFURT / WÜRZBURG – Die Würzburger Kickers? Derzeit höchst ausfstiegsgefährdet, was die 2. Bundesliga betrifft. Also gibt´s kommende Saison keinen Drittliga-Fußball am Dallenberg? Vielleicht schon! Und das hängt damit zusammen, dass der FC Schweinfurt 05 nicht aufsteigen wird.

Der DFB hat Türkgücü München die Lizenz für die 3. Liga erteilt. Der Deutsche Fußballbund akzeptiert also die etwas seltsame und noch nicht ganz ausgehandelte Regelung in Sachen Heimspielstätte des durchmarschierenden Regionalliga-Ersten, der ein paar seiner Partien im Grünwalder Stadion austragen will, der auch das Olaympiastadion als Stätte nannte und der nun ein weiteres Ausweichquartier gefunden hat, das in Frage kommt, wenn alle Stricke in München reißen sollten: Die Flyeralarm-Arena…

„Wie alles letztendlich im Details aussehen wird, muss noch abgestimmt werden. Fakt ist, dass wir die Lizenz erhalten haben und damit auch die unbedingt notwendige Planungssicherheit“, sagte Türkgücü-Pressesprecher Roman Plesche in einer Pressemeldung des Aufsteigers. Und Geschäftsführer Max Kothny ergänzt: „Die letzten Monate waren ein regelrechtes Auf und Ab. Dass wir nun die Lizenz für die 3. Liga erhalten, macht unser komplettes Team sehr glücklich. Es wird eine große Herausforderung für uns, der wir uns aber gerne stellen und die wir meistern wollen.“

Immerhin: Die Schnüdel dürfen in der ersten Runde des DFB-Pokals starten – als bestes Team der Regionalliga Bayern, zu dem nun ja die Türken nicht mehr gehören.