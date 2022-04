Schnüdel-Damen siegen torreich: Gibt´s irgendwann mal Regionalliga-Frauen-Fußball in Schweinfurt? – MIT VIELEN FOTOS

SCHWEINFURT – Was geht da noch für die Fußball-Damen des 1. FC Schweinfurt 05 in der Landesliga Nordwest? Nach elf von 20 Partien sind die Schnüdelinnen Dritter und halten den Kontakt zu den führenden Teams aus Ebing und Leerstetten. Das 6:3 gegen den 1. FC Nürnberg 2 war nun der dritte Sieg in Serie.

„Ein 6:2 wäre mir lieber gewesen“, grinste Trainer Dieter Kölbl nach dem Abpfiff. Wie schon drei Wochen zuvor bei der Spvgg Greuther Fürth 2 (6:4) schluckte seine Mannschaft einfach zu viele Gegentore. Aber sei´s drum. Kurzfristig steht am Karsamstag nun die lösbare Auswärtsaufgabe beim SV Weinberg 2 an, Ostermontag dann kommt Bayernliga-Tabellenführer 1. FFC Hof zum Pokalspiel nach Schweinfurt. „Auch da ist alles drin“, weiß Kölbl nach dem Sieg zuvor gegen sogar Regionalligist Würzburger Kickers. „Aber die Punkterunde ist wichtiger!“

Langfristig soll erstmal die Jugend weiter aufgebaut werden. Die U17, der direkte Unterbau der Damen also, scheint sich in der Bayernliga, der zweithöchsten Spielklasse halten zu können. „Und dann wollen wir auch mit den Frauen den nächsten Schritt Richtung Bayernliga gehen und wenn machbar sogar mal die Regionalliga in der Region etablieren!“

In dieser Runde geht´s noch auswärts nach Ebing und Leerstetten. Beide Hinspiele zuhause verloren die Schweinfurterinnen allerdings deutlich. Doch wer weiß, was die Spielerinnen seitdem gelernt haben. Zur neuen Saison könnten ein paar Verstärkungen aus der Region kommen. Zudem steht die zweite Mannschaft in der Kreisliga dicht vor der Meisterschaft und dem Aufstieg in die Bezirksliga.

Hier der offizielle Spielbericht:



Das Team der Schnüdel Frauen weiter auf Kurs



Fußball, Damen, Landesliga Nord: 1. FC Schweinfurt 05 – 1. FC Nürnberg 2 6:3 (4:2)

1. FC Schweinfurt 05: Lena Lukas – Annika Braun, Janina Rebhan, Vanessa Heider, Antonia Heider, Clara Strobel, Elena Strauß, Lena Pohly, Chiara Reck, Jennifer Röding, Paula Winhauer; eingewechselt: Hannah Göb, Leonie Zehe, Christina Seidl, Dorothee Gimmler.

Tore: 10. Min. 1:0 Antonia Heider, 26. Min. Lena Pohly 2:0, 33. Min. 3:0 Clara Strobel, 36. Min. 3:1 Nina Schneider, 40. Min. 4:1 Elena Strauß, 44. Min. 4:2 Carlotta Hollfelder, 52. Min. 5:2 Jennifer Röding, 68. Min. 6:2 Antonia Heider, 89. Min .6:3 Silke Birner

Trainer Dieter Kölbl: „Unser Ziel ist es sich weiter in den oberen Tabellenplätzen zu etablieren damit der Wettkampf um die Meisterschaft spannend bleibt. Wir wollten in diesem Spiel zeigen, wer Heimmannschaft ist und wer nicht. Tempo schon ab der ersten Minute, die Cluberinnen jagen und zu Fehlern zwingen. Bei Ballgewinn schnell umschalten um vor das gegnerische Tor zu kommen. Das ist meinen Mädels sehr gut gelungen und der Führungstreffer von Antonia Heider in der 10. Minute war das Ergebnis vom hohen Anlaufen.

Wichtig war es jedoch nicht das Tempo zu reduzieren, im Gegenteil immer weiter machen. Mit dem zweiten Treffer von Lena Pohly kam dann etwas mehr Ruhe in unser Spiel. Mit dem Treffer zum 3:0 durch Clara Strobel stellten wir zu diesem Zeitpunkt die Weichen auf Sieg. Dieser Treffer war sehenswert heraus gespielt, Sprint über die rechte Seite, Querpass an der gesamten Abwehr, vorbei wo Clara den Ball nur noch über die Linie drücken musste. Einmal nicht richtig aufgepasst, ohne richtige Rest Verteidigung konnten die Club Mädels den Anschlusstreffer zum 1:3 verbuchen. Einmal kurz geschüttelt und mit einem weiteren sehenswerten Abschluss genau in den Winkel bauten wir die Führung zum 4:1 gleich wieder aus. Ärgerlich dass wir kurz vor der Halbzeit noch den Anschlusstreffer zum 4:2 hinnehmen mussten.

Wir haben in der Kabine besprochen, dass wenn wir rausgehen sofort wieder mit Volldampf das Match angehen. Den Gäste Spielerin sofort den Schneid abkaufen und keine Chance zuzulassen. Das haben die Schnüdel Mädels mit Bravour gelöst und mit dem schnellen Treffer durch Jennifer Röding alles richtig gemacht. Antonia Heider legte mit ihrem zweiten Treffer in der 68. Minute nach und verwandelte ihren Schuss unhaltbar in die rechte Torwartecke. Den Abschluss im Torreigen war dann wieder den Cluberinnen vergönnt, als wir zu leichtsinnig in der Abwehr waren und Silke Birner in der 89. Minute das Endergebnis zum 3:6 ermöglichten. In der Offensive sind wir mittlerweile bärenstark, woran wir aber arbeiten müssen sind die Gegentore. Deren waren es in den letzten beiden Spielen einfach zu viel.“

