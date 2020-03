Grandioser 5:3-Sieg der SchnÃ¼del-U15 Ã¼ber MeisterschaftsanwÃ¤rter FÃ¼rth – MIT VIELEN FOTOS!

Teilen Facebook

Twitter

SCHWEINFURT – Rund 50 Zuschauer sahen am Sonntagvormittag eine höchst aufregende U15-Fußballpartie auf dem Kunstrasen des Willy-Sachs-Stadions. Acht Tore fielen, die Mehrzahl davon für den FC 05.

Die jungen Schnüdel besiegten den Meisterschaftsanwärter SG Quelle Fürth mit 5:3. Justin Ziegler, Jona Witz, Justus Ronge, Spase Arsov und in der Nachspielzeit nochmals Justin Ziegler erzielten die fast durchweg wunderschönen Tore.

Hier noch der Bericht der U16, die in der U17-Landesliga spielt:

SV Viktoria Aschaffenburg – 1.FC Schweinfurt 05 II 3:0

Junge Schnüdel noch im Winterschlaf

Im ersten Saisonspiel 2020 kassierten die jungen Schweinfurter eine absolut verdiente und in dieser Höhe noch schmeichelhafte Niederlage.

Die Aschaffenburger legten los wie die Feuerwehr und setzten das Schweinfurter Tor mit zahlreichen Torchancen in Brand. Die Jungs von Trainer Tioka-Wirth hatten es in dieser Phase unter anderem ihrem „Löschtrupp“ Bäuerlein, Bäuerlein und Tormann Popp zu verdanken, dass es noch 0:0 stand.

Erst in der 20.Minute gab es ein Lebenszeichen von Brückner, der aus rund 30 Metern den „Aschebercher“ Keeper prüfte. Das sollte aber auch die einzige gefährliche Szene der Schweinfurter in der ersten Halbzeit bleiben.

Die Mannen von Trainer Emmerich glänzten durch Ballsicherheit und mit starken Kombinationen. Mit nur zwei Auswechselspielern (davon ein Spieler aus der U 15) angereist, kamen die Schweinfurter nicht in die Zweikämpfe, reagierten nur und rannten ihren Gegner hinterher. Kurz vor dem Pausentee rettete dann auch noch die Unterkante der Latte für die Schweinfurter. So ging es äußerst glücklich mit Unentschieden in die Kabinen.

In der 2.Halbzeit änderte sich nicht viel am Spielverlauf. Jetzt aber münzten die Jungs von Felix Magaths Heimatclub ihre Chancen in Tore um. Erst Sepik mit einem Doppelpack (42., 50.Minute) und anschließend noch Sinsel (52.Minute). Durch die 3:0-Führung war das Spiel gelaufen und die Jungs aus der Nähe von Frankfurt schalteten zwei Gänge zurück. Die Grünen ergaben sich zwar nicht, aber mehr als eine Chance von Neundörfer nach Zoch-Flanke kam dabei nicht mehr heraus.

Fazit: Der stark ersatzgeschwächten Schweinfurter Mannschaft fehlt es im Moment an Selbstbewusstsein und Torgefahr. Aufgabe von „Robbi“ Tioka-Wirth wird es in dieser Woche sein, die Jungs wieder aufzubauen und sie auf das wichtige Spiel gegen den Tabellenletzten Bayern Hof vorzubereiten.

Das nächste Spiel findet am Sonntag 08.03.2020 um 13:00 Uhr in Schweinfurt statt. Dabei geht es im „Abstiegskracher“ gegen die Bayern aus Hof.

Aufstellung: Maurice Popp, Louis Zoch, Luca Neundörfer, Kai Bäuerlein, Lorenz Bäuerlein, Julian Brückner, Niklas Henninger, Nils Tioka (77. Martin Steinert), Felix Vogel, Luis Kestler (55. Hannes Bauer), Lorenz Daneyko

Tore: 1:0 (42.) Sepik, 2:0 (50.) Sepik, 3:0 Sinsel (52.)

Zuschauer: 50

Bericht: Jan Neundörfer

Das fränkische Fußballportal www.anpfiff.info veröffentlicht den großen Beitrag zum Spiel mit vielen weiteren Fotos und Stimmen zur Partie..