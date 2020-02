Der FV Egenhausen zieht Bilanz: „Hausaufgaben erledigen, wir sind in Lauerstellung!“

Teilen Facebook

EGENHAUSEN – Der FV Egenhausen überwintert als Tabellenvierter der Schweinfurter Kreisklasse 1. Allerdings kassierte man bereits fünf Niederlagen mehr als das Führungstrio, das noch gar keine Partie verlor. Daher scheint ein Eingreifen in den Aufstiegskampf kein Thema mehr zu sein. Oder?

Trainer Günter Veth stellte sich den Pausenfragen von anpfiff.info.

Herr Veth, gegen das Führungstrio unterlagen Sie jeweils relativ knapp. Wäre da stets mehr drin gewesen?

Günter Veth: Klar wäre mehr drin gewesen, aber gerade in diesen Spielen sollte es wohl nicht sein, dass wir was mit nehmen.

Könnten Sie sich vorstellen, dass zwei der Top-Drei-Teams noch einbrechen und für Sie noch etwas geht nach ganz vorne?

Günter Veth: Kann ich mir nicht vorstellen, aber wir sind in Lauerstellung. Sofern wir unsere Hausaufgaben erledigen, können wir immer noch hoffen.

Auf einer Skala von eins bis zehn, wie würden Sie die bisherige Runde bewerten? Warum hat sich Ihr Team gerade diese Note verdient?

Günter Veth: Die Note 7. Ich als Trainer habe eine Spielphilosophie, nämlich von hinten herausspielen – und da muss man als Trainer auch gerade am Anfang mal Tore hinnehmen. Deswegen auch die ein oder andere Niederlage. Die 7, weil die Mannschaft das in kurzer Zeit umgesetzt hat und wir meiner Meinung nach einen schönen Fußball spielen und jetzt, wie in den letzten fünf Spielen, auch noch Siege eingefahren haben. Meine Mannschaft ist durch die Siege immer sicherer und selbstbwusster geworden, und so hat sie am Schluss der Hinrunde auch gespielt.

Mal angenommen, Sie könnten sich Ihren Wunschspieler von einem Ihrer Liga-Kontrahenten ins Team holen. Auf wenn würde Ihre Wahl fallen und warum?

Günter Veth: Felix Klein von Schleerieth ist für mich ein kompletter Spieler, schnell, torgefährlich, kopfballstark und ich glaube er ist auch menschlich in Ordnung. So schätze ich ihn ein, aber wir kennen uns nicht persönlich.