Die SG Poppenhausen/ Kronungen zieht Bilanz: „Keine Vorschuss-Lorbeeren vor Saisonende!“

POPPENHAUSEN / KRONUNGEN – Die SG Poppenhausen/ Kronungen überwintert nach 15 von 26 Partien als Tabellenachter der Schweinfurter Fußball-Kreisklasse 1. Bei acht Punkten Vorsprung auf den Relegationsplatz unten ist der Klassenerhalt aber wohl noch nicht in trockenen Tüchern. Oder?

Trainer Rainer Schmitt stellte sich den Pausenfragen von anpfiff.info.

Herr Schmitt, waren Sie angesichts der finalen Niederlagen in Egenhausen froh, als der Fußball in 2019 bereits Anfang November endete? Oder hätten sie nach den drei Siegen in den vier Partien zuvor gerne noch ein bisschen weiter gespielt?

Rainer Schmitt: Wir waren alle froh, dass die Saison so früh zu Ende war. Dennoch hätten wir auch das Spiel gegen Essleben 2 noch gerne über die Bühne gebracht, aber die Witterungsbedingungen und Platzverhältnisse ließen dies nicht zu.

Mal ehrlich: Was dachten Sie denn, als nach den den Niederlagen bei Waigolshausen und gegen Schleerieth Ende September auch noch die Partien in Büchold und gegen Euerbach/ Kützberg verloren?

Rainer Schmitt: Die Niederlagen gegen Waigolshausen und Schleerieth muss man so akzeptieren. Die Art und Weise, wie wir die beiden anderen Spiele hergeschenkt haben – das geht natürlich nicht. Man war wütend und enttäuscht und es war eine klare Ansage auch seitens der Abteilungsleitung nötig, um die Jungs wieder auf Spur zu bringen. Was ja der „goldene Oktober“ gezeigt hat.

Sie haben noch sieben Heimspiele, müssen nur noch vier Mal reisen. Kann das den sicheren Ligaerhalt garantieren oder sprechen die bislang nur sieben Punkte zuhause bei zwölf gesammelten auswärts dagegen?

Rainer Schmitt: Schöne Auswertung der Statistik! Letztendlich sind dies aber Zahlen ohne Wert und Verlass. Wir müssen in allen elf Partien schauen, dass wir unser bestes geben und hoffen, dass wir verletzungsfrei bleiben.

Im Profifußball gibt´s seit einiger Zeit den Video Assistant Referee. Würden Sie sich den auch in Ihrer Liga wünschen? Und fällt Ihnen spontan eine Entscheidung der letzten Monate ein, die man damit korrigieren hätte können?

Nein, natürlich nicht. Aber man sollte vielleicht nochmals darauf hinweisen, wenn ein Spiel aufgrund des Wetters abgebrochen werden muss – wie unser Hinspiel in Schwanfeld, Gewitter mit Wolkenbruch. Und wenn nach Unterbrechung keine Linien mehr vorhanden etc…