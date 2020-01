Die SG Ãœchtelhausen zieht Bilanz: „Nur die Chancenverwertung sollte besser werden!“

Teilen Facebook

ÜCHTELHAUSEN – Die SG Üchtelhausen/ Zell-Weipoltshausen-Madenhausen überwintert als Tabellenvierter der Schweinfurter Kreisklasse 4. Nach einem schwachen Start lief es im Verlauf der Runde immer besser. Geht da nun sogar noch was nach weiter oben?

Trainer Nunzio de Donato stellte sich den Pausenfragen von anpfiff.info.

Herr de Donato, hätten Sie angesichts der nur noch einen Niederlage aus den letzten acht Partien gerne noch ein bisschen gekickt, anstatt am 10. November nach dem Sieg in Hambach bereits in die Winterpause zu gehen?

Nunzio de Donato: Nein, die Pause tut uns gut. Wir hatten über die Runde einige Ausfälle und angeschlagene Spieler, das zeigt die vielen eingesetzten Spieler. Da nochmal ein Dank an die 2. Mannschaft, die uns tatkräftig unterstützt hat. Und mit einer positiven Serie ist es doch umso schöner, das Jahr zu beenden.

Mal ehrlich: Hatten Sie nach den drei Niederlagen zum Start mit zusammen 14 Gegentoren Angst davor, dass diese Saison eine schreckliche werden könnte?

Nunzio de Donato: Uns Verantwortlichen war bewusst, dass es eine nicht so leichte Saison werden könnte. Wir haben ja letzte Saison nach der Winterpause nicht gerade geglänzt mit sieben Punkten, dann kamen in der Vorbereitung die Verletzten dazu. Da muss ich der Mannschaft ein Riesenkompliment machen, wie sie die ganzen Ausfälle verkraftet und sich da von unten rausgekämpft hat.

Könnten Sie sich vorstellen, dass die zwei der Teams vor Ihnen, Humprechtshausen und Goßmannsdorf, noch einbrechen und für Sie noch etwas geht nach ganz vorne, zumindest Platz zwei?

Nunzio de Donato: Wir sollten nicht auf andere schauen, sondern unsere Hausaufgaben erledigen. Wir werden uns für die Rückrunde gut vorbereiten und von Spiel zu Spiel schauen. Es lauern ja noch mehr Mannschaften auf Platz zwei.

Ist denn schon klar, ob Sie über den Sommer hinaus Trainer bleiben? Falls nein, wann fällt denn die Entscheidung und wohin geht Ihre Tendenz?

Nunzio de Donato: Ja, ich habe für ein weiteres Jahr verlängert.