Die SG Waigolshausen zieht Bilanz: „Was guten FuÃŸball angeht sind wir gut dabei!“

WAIGOLSHAUSEN / THEILHEIM / HERGOLSHAUSEN – Die SG Waigolshausen/ Theilheim/ Hergolshausen überwintert als eines von drei noch ungeschlagenen Teams an der Tabellenspitze der Schweinfurter Fußball-Kreisklasse 1. Lediglich vier Unentschieden leistete sich das Fusionsteam in der ersten Halbserie nach dem Zusammenschluss.

Kapitän Matthias Karl stellte sich kurz vor dem geplanten, aber dann natürlich auch abgesagten Re-Start beim SV Euerbach-Kützberg 2 den Pausenfragen von anpfiff.info. Der 30-Jährige spielte in der Hinserie 16 Mal und erzielte dabei acht Tore.

Herr Karl, wenn man ohne Niederlage als Tabellenführer überwintert: Erübrigt sich dann die Frage, ob der Zusammenschluss der beiden Kreisklassen-Teams zu einem die richtige Entscheidung war?

Matthias Karl: Ja diese Frage erübrigt sich definitiv.

Hätten Sie denn angesichts der guten Serie gerne noch ein bisschen länger gespielt – oder war die recht frühe Winterpause schon okay?

Matthias Karl: Das war schon okay so.

Schleerieth und die FT Schweinfurt 2 überragen bislang auch. Bitter, dass eines der drei Top-Teams vorne Ende Mai traurig aus der Wäsche schauen wird?

Matthias Karl: Es ist klar traurig für die Mannschaft, die es am Ende treffen wird, aber es kann halt nur ein Team direkt aufstiegen und eins in die Relegation.

anpfiff.info beleuchtet während der Winterpause auf diese Art die Situation bei einem jeden Verein des Spielkreises.

Ist denn schon klar, ob Trainer Marcel Gerber über den Sommer hinaus Trainer bleibt? Falls nein, wann fällt denn die Entscheidung und wohin geht die Tendenz?

Matthias Karl: Ich hoffe es, dass er weiter macht. Aber was Offiziell gibts es nicht. Spielt auch keine Rolle, weil wir uns aktuell voll und ganz auf die Rückrunde konzentrieren.