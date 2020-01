Die Spvgg Hambach zieht Bilanz: „Man schaut schon mal rÃ¼ber ins Nachbardorf!“

Teilen Facebook

HAMBACH – Aufsteiger Die Spvgg Hambach überwintert als ordentlicher Tabellen-Siebter der Fußball-Kreisklasse Schweinfurt 4. Mit ausgeglichenem Torkonto und jeweils sechs Siegen wie Niederlagen rangiert man augenblicklich sogar vor dem großen Nachbarrivalen SG Dittelbrunn. Spielertrainer David Schad stellten sich den Fragen von anpfiff.info zur Winterpause.

Herr Schad, waren Sie froh, als nach der 0:2 Heimniederlage gegen die SG Üchtelhausen schon am 10. November das Spieljahr endete – oder hätten Sie nach den drei Siegen aus den vier Spielen zuvor gerne noch die ein oder andere Woche weiter gekickt?

David Schad: Aufgrund der hohen Anzahl an verletzten Spielern bin ich ganz froh, nun in die Winterpause gehen zu können.

Auffällig ist, dass Sie auswärts mit einer Partie weniger doppelt so viele Punkte holten wie zuhause. Warum läuft´s denn vor eigener Kulisse nicht?

David Schad: Das ist eine gute Frage, worauf ich leider auch keine Antwort weiß. Vielleicht ist der Druck vor eigener Kulisse etwas höher. Zuhause schauen doch mehr bekannte Gesichter zu als bei Auswärtsspielen.

Tröstet der Winperpausenplatz sieben über die Derby-Heimniederlage gegen Dittelbrunn hinweg, weil der Nachbar nur auf Rang neun liegt?

David Schad: Als benachbarte Dörfer schaut man doch öfter mal rüber, wie der andere so steht. Da hat die Heimniederlage im Derby besonders weh getan, da sich Dittelbrunn dadurch etwas von uns absetzen konnte. Ein kleiner Erfolg ist es natürlich, zur Winterpause vor Dittelbrunn zu stehen. Jedoch gebe ich nicht so viel darauf, denn die Saison hat noch einige Spiele und es kann sich noch so manches bis zur finalen Tabelle ändern.

Mal angenommen, Sie könnten sich Ihren Wunschspieler von einem Ihrer Liga-Kontrahenten ins Team holen. Auf wenn würde Ihre Wahl fallen und warum?

David Schad: Meine Wahl würde auf Jonas Wunder von Dittelbrunn fallen. Er hat bombastisch gegen uns gespielt und ist für mich ein kompletter 10er.