Fehlstart für Frankenwinheim gegen einen starken Aufsteiger aus Sulzheim – MIT VIELEN FOTOS!

FRANKENWINHEIM / SULZHEIM – Der Saisonstart für Neuling SG Sulzheim/ Alitzheim? So la la, ein 1:1 gegen Mitaufsteiger TSV Zell am Ebersberg ist aber immerhin ein Punktgewinn. Der gelang den Frankenwinheimern bei ihrem ersten Auftritt jedoch nicht, weil die neue SG Gädheim in Untereuerheim mit 4:3 gewann.

Immerhin hatten die Gastgeber vor diesem Nittwochabend im Pokal Geiselwind und Stammheim ausgeschaltet. Und gute Leistungen gezeigt unter einem erfahrenen Trainerfuchs, den auch die Sulzfelder heuer neu begrüßen dürfen. Reiner Neumann hier, Stefan Panhans da – an der Seitenlinie trafen nun zwei Routiniers aufeinander.











Und da hatten die Gäste um Panhans das bessere Ende für sich, sind nach dem 2:0 in Frankenwinheim vorerst Vierter, die Hausherren punktlos 15. und Vorletzter. Doch bei den Gästen wurde die Freunde durch eine schwere Verletztung getrübt.

Toni Greb lief kurz nach der Pause nochmals alleine auf Frankenwinheims Keeper Hannes Bauer zu, so wie er das vor dem Seitenwechsel bereits einmal tat (eas die Bilder hier zeigen). Diesmal jedoch kam es zum Zusammenprall. Der Sulzheimer musste ins Krankenhaus, die Diagnose lautete: Mittelfußbruch. „Kein Vorwurf an den Gegner“, so Panhans. Solche Dinge passieren eben im Fußball.

Per Fernbschuss brachte Tobias Eckardt die Gäste früh in Führung. In der Nachspielzeit von Halbzeit eins bediente Eckardt den treffenden Joshua Spitzner. Der scheiterte gleich nach dem 0:1 auch noch am Pfosten, Daniel Radina nach der Pause an der Latte. Verdient war der Sieg allemal, auch wenn Frankenwinheim am Ende mit vielen langen Bällen immer mal wieder ein bisschen gefährlich wurde.

„Das ist ja eine ganz neue Staffel mit zum Glück wieder 16 Mannschaften. Einige kenne ich noch aus meiner Zeit in Grettatdt, die anderen aus dem letzten Jahr“, sagt Panhans, der aus Unterschleichach wieder in den Landkreis Schweinfurt zurück kam. Der in Zeil am Main wohnende Karlsruher will „die Mannschaft weiter entwickeln. Und unser Ziel ist natürlich der Nicht-Abstieg!“

In einer anderen Partie gab´s ebenfalls einen Auswärtssieg: Die neue SG TSV Gochsheim 2/ SC Weyer setzte sich mit dem klaren 3:0 im Derby bei der SG Dürrfeld durch und grüßt vorübergehend von Platz eins. Jonas Lamberty, Marcial Weisensel und Spielertrainer Pascal Rinbergas trafen. Dramatisch wurde es in Fatschenbrunn, wo es lange nach wenigstens einem Punkt für den FC Röthlein/ Schwebheim aussah, für den Ban Hümmer (2), Max Hümmer und Fabian Pfister trafen. Doch in der 89. Minute sorgte Noah Schmitt nach zuvor drei Toren von Julius Neundörfer doch noch für den Sieg für die Steigerwälder.

Weiter geht´s für die Sulzheimer am Sonntag zuhause gegen die SG Gädheim/ Untereuerheim, nach dem dann folgenden Auswärtsspiel bei der SG Stadelschwarzach/ Prichsenstadt geht´s daheim gegen den nächsten Mitaufsteiger, die SG Oberschwarzach/ Wiebelsberg 2

Die Frankenwinheimer erwarten kommenden Sonntag nochmals zuhause, diesmal in Lülsfeld die SG Stadelschwarzach/ Prichsenstadt, kicken gleich Dienstag danach im Pokal bei der SG Dingolshausen in Rügshofen, dann bei der SG Oberschwarzach/ Wiebelsberg 2 und schließlich wieder zuhause eggen Aufsteiger SG Lindach/ Kolitzheim.

Fußball, Kreisklasse Schweinfurt 2: SG Sulzheim/ Alitzheim – SG Frankenwinheim/ Schallfeld/ Lülsfeld: 0:2 (0:2)

SG Frankenwinheim/ Schallfeld/ Lülsfeld: Hannes Bauer – Leon Wiener, Stefan Sperling, Felix Kornell, Simon Pfannes, Christoph Kraus, Jürgen Scheder, Markus Anger, Markus Stühler, Benjamin Anger, Yannis Walter; eingewechselt: Benedikt Röll, Felix Götz, Julian Bauer; ohne Einsatz: Steven Detsch, Daniel Baumann; Trainer: Reiner Neumann.

FV 09 Sulzheim: Tony Rist – Elias Thomann, Daniel Geck, Jan Röding, Tobias Hofmann, Joshua Spitzner, Tobias Eckhardt, Toni Greb, Jannik Stumpf, Daniel Radina, Christoph Pickel; eingewechselt Tom Seidler, Florian Bedenk, Frank Barthel; ohne Einsatz: Daniel Drexler; Trainer: Stefan Panhans.

Schiedsrichter: Niklas Bornhorst

Tore: 0:1 (9.) Tobias Eckardt, 0:2 (45.+1) Joshua Spitzner

Zuschauer: 120 (in Frankenwinheim)

