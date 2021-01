FÃ¼nf Tuben Haargel vom Mannschafts-Opa: Kabinen-Geheimnisse von Zeuzlebens Robin Reusch

ZEUZLEBEN / STETTBACH – Die SG Zeuzleben/ Stettbach überwintert in der Schweinfurter Fußball-Kreisklasse 1 zwar im hinteren Mittelfeld. Doch das mit dem Klassenerhalt müsste schon noch hinhauen, ehe nächsten Sommer Frank Bonfig den Trainerstab an Thomas Niesner weiter gibt. Zuvor verrät Spieler Robin Reusch (16 Saisoneinsätze, vier Tore) Kabinen-Geheimnisse.

Wer steht am längsten unter der Dusche?

Robin Reusch: Das ist Alexander Herchet. Der labbert immer so viel, dass er anscheinend vergisst, dass er unter der Dusche steht. Ziemlich nervig, wenn man selbst duschen will, zumal er meistens nix Gescheites von sich gibt.

Wer hat die Haare schön und verwendet die meiste Zeit damit, sich tageslichttauglich zu machen?

Robin Reusch: Ganz klar, unser Mannschafts-Opa und Abteilungsleiter Jens Vogel. Gefühlt braucht er pro Woche (2x Training, 1x Spiel) fünf Tuben Haargel. Immerhin freut sich die Kosmetik-Industrie. Ob seine Frau die Igel-Frisur gut findet, ist nicht überliefert.

Welches Lied läuft in der Kabine vor dem Spiel?

Robin Reusch: Zu Beginn meiner Zeit in der Herren-Mannschaft ist vor dem Spiel immer die „Pimmelfrau“ von den „Kassierern“ gelaufen und jeder hat mitgegrölt. In letzter Zeit ist diese Tradition leider etwas abhandengekommen, dafür laufen aber auch andere gute Lieder. In diesem Jahr war vor allem „Paradise“ von Capital Bra in. Nach dem Spiel läuft eigentlich immer „Wann wird’s mal wieder richtig Sommer“ von Rudi Carrell. Das Lied ist gut zur Frustbewältigung bei Niederlagen und lässt sich nach Siegen schön laut mitsingen.

Wer kommt stets als Letzter zum vereinbarten Treffpunkt?

Robin Reusch: Auch das ist Alexander Herchet. Vermutlich sitzt er vor den Spielen zu lange auf dem Topf.

Zwei weitere Kabinen-Geheimnisse hat Robin Reusch dem fränkischen Fußball-Portal www.anpfiff.info verraten, das auch schon groß berichtete über den anstehenden Trainerwechsel und das demnächst auch noch Zeuzlebener/ Stettbacher Team-Highlights von Luca Weisenberger und Bastian Reusch parat hat.