Gute Zeiten, schlechte Zeiten: Wie stark ist heuer der Rhöner Kreisklassist SV Aura?

AURA AN DER SAALE – In der Tabelle der Rhöner Kreisklasse 1 vor dem Start – alphabetisch geordnet sind Waldberg und Wollbach die Letzten – steht der SV Aura an der Saale bis zum kommenden Start-Wochenende an der Spitze. Was geht heuer, nachdem das Team vergangene Saison guter Vierter war, erst am Ende ein wenig einbrach und nur noch zwei der finalen sechs Partien gewann?

6:4 hieß es zum Schluss in Reiterswiesen, als David Böhm seinen 24. Saisontreffer erzielte. Auf den routinierten Stürmer wird es auch heuer wieder ankommen, wenn Aura erst am 7. August bei Aufsteiger Machtilshausen in die neue Saison startet. Vorher steht diesen Mittwoch das Match der ersten Pokalrunde bei der SG Waldfenster/ Lauter an.

Wie die Vorbereitung lief? Absolut gemischt! Das normalste Resultat war ein 2:0 in Frankenbrunn gegen die SG Traustadt/ Donnersdorf aus der Schweinfurter Kreisklasse. David Böhm erzielte natürlich beide Treffer. So wie ihm auch in Arnshausen das 1:0 glückte bei am Ende einem 1:6 gegen Landesligist Freie Turner Schweinfurt, einst Mal das Team von Böhm. Auch dieses Ergebnis: Zu erwarten.

Nun aber wird´s heftig: In Dipbach bei der SG Oberpleichfeld, dem Würzburger Kreisligisten von Neu-Trainer Steffen Rögele, kassierte das Team von Trainer Thomas Lutz eine 0:9-Pleite. Dafür aber lief es sieben Tage später, diesen Sonntag, in der heimischen Saaltetal-Arena umso besser. David Böhm leitete den Torreigen ein. Mirko Hälbig traf dann noch drei Mal beim 7:0 gegen Bayern Fladungen.

Das ist ein Team aus der anderen Rhöner Kreisklasse, das schon kommenden Sonntag gegen die SG Mellrichstadt/ Frickenhausen in die Punkterunde startet und das am Pokal nicht teilnimmt. Ausgerechnet Mellrichstadt, denn an diesem Ort vermieden die Bayern mit dem Sieg gegen die SG Oberelsbach/ Ober-/ Unterwaldbehrungen in der Relegation den Abstieg in die A-Klasse, den negativen Durschmarsch aus der Kreisliga.

Was geht für das Team von Trainer Jochen Haberle? In sachen Tests folgten auf das 5:2 gegen die SG Ulstertal aus Hessen drei Niederlagen. Vor dem 0:7 in Aura das 0:2 beim Ligarivalen und Nachbarn aus Hausen sowie das 1:3 beim A-Klassisten FC Ober-/ Mittelstreu mit dem Elfmeter-Ehrentor von Marcel Kümmeth.