´Halbzeit´ beim TSV Ostheim vor der Rhön: „Heimlich, still und leise wollte niemand aufsteigen!“

OSTHEIM VOR DER RHÖN – Nach 15 der 26 Saisonpartien belegt der TSV Ostheim aus oder besser: vor der Rhön den sehr guten sechsten Platz der Fußball-Kreisklasse 2 und hat mehr Siege eingefahren als Niederlagen kassiert.

Der Aufsteiger hatte nach dem klaren Startsieg gegen Bischofsheim zwar Anlaufschwierigkeiten, verlor dann aber keines seiner acht finalen Spiele in 2022. Dementsprechend zufrieden zeigt sich Trainer Rainer Graumann, der einst mal mit der DJK Waldberg im DFB-Pokal gegen Bayern München spielte.

Endlich wieder ein normaler Fußballbetrieb nach Corona: Hat sich bei Euch alles nach den zwei Jahren Krise normalisiert?

Rainer Graumann: Ja, das war ein durchaus erfolgreiches Jahr nach Corona! Es war eine lange Durststrecke, die wir überstehen mussten. Das ging aber allen Vereinen so. Sportlich und wirtschaftlich gesehen konnten wir uns stabilisieren. Unser Verein hat sehr viele erfolgreiche Events veranstaltet, um Corona einigermaßen zu überstehen. Hier hätte der DFB / BFV seine kleine Vereine eventuell besser/finanziell unterstützen müssen.

Was sind für Euch die spürbaren Auswirkungen der Pandemie? Gibt es vielleicht sogar auch positive Folgen?

Rainer Graumann: Spürbar sind natürlich die finanziellen Ausfälle in der Coronazeit. Positiv war, dass wir uns zu keiner Zeit haben hängen lassen, sondern wir haben immer laut Vorgaben Trainingsbetrieb angeboten. Leider konnten wir nach Abbruch der vorletzten Saison als Erster nicht aufsteigen wegen der Quotienten-Regelung. Aber das Positive ist, so will niemand still und heimlich aufsteigen. Denn nach der letzten Saison sind wir anschließend gemeinsam mit den Anhängern und Fans in der Relegation aufgestiegen und haben unvergessliche Partys gefeiert!

Mit welcher Schulnote würdet Ihr Eure erste Serie der Saison bewerten und warum?

Rainer Graumann: 2- Wir haben zu Beginn der Saison versucht, genauso Fußball zu spielen wie in der A Klasse. Spielerisch stark, leider im Spielaufbau zu risikoreich! Da haben wir im zentralen Mittelfeld zu viele Bälle verloren, die direkt zu Gegentoren führten. Dies haben wir schnell gelernt, abgestellt und rechtzeitig in die Spur gefunden. Wir haben uns schnell an die Spielklasse gewöhnt und eine ordentliche Vorrunde gespielt.

Welches war das bisher beste Spiel und welches das schlechteste?

Rainer Graumann: Das beste Spiel war zuhause gegen den VfR Stadt Bischofsheim, als wir mit 5:0 gewonnen haben. Das schlechteste war in Thundorf, als wir mit 0:4 verloren. Zu dem Zeitpunkt hatte Thundorf 0 Punkte und 0 Tore!! Dann kam ein überhebliches Ostheim und das Thundorfer Punkte- und Torekonnto konnte aufgebessert werden. Dies war aber der einzige Ausrutscher.

Wer sein Geld in Aktien von Euch anlegen möchte, sollte das tun, weil…

Rainer Graumann: … vermutlich der Preis im Keller ist! Da bin ich aber nicht der richtige Ansprechpartner.

Stand heute sagst Du: Unser Ziel für Mai/ Juni 2023 lautet wie – und es ist nur dann erreichbar, wenn…

Rainer Graumann: Den 6. Tabellenplatz halten oder sogar verbessern! Sicher ist das Ziel nur erreichbar, wenn die Trainingsleistung stimmt und man einigermaßen vom Verletzungspech verschont bleibt.

Nach der ersten Halbserie: Welcher Spieler der Liga fiel Dir besonders auf und warum? Das kann auch gerne jemand aus den eigenen Reihen sein…

Rainer Graumann: Dominik Firnschild von den Sportfreunden Herbstadt, er hat ein unglaubliches Tempo. Er hat das Spiel gegen uns quasi alleine entschieden. In unseren Reihen der Jan Baumbach, der mit seinem jungen Alter stets eine Stütze und ein feiner Kicker ist. Er nimmt eine tolle Entwicklung! Wir haben noch mehr super Jungs, die uns viel Freude bereiten.

An welche Begebenheit der Serie seit Sommer erinnert Ihr Euch sofort wieder? Gab´s ein besonderes Tor, ein außergewöhnliches Ereignis?

Rainer Graumann: Der Auswärtssieg in Mellrichstadt mit super Toren! Das schönste war das 3:1 von Andreas Vierheilig. Ein Fernschuss mit links flach ins linke Eck.

Welcher Verein der Liga hat die beste Bratwurst und das beste Bier?

Rainer Graumann: Das Bier des Jahres kommt aus Ostheim, folglich haben wir das beste Bier! Die Bratwürste sind auch top!

Welcher Eurer Sponsoren hat für sein Engagement 2022 ein besonderes Lob verdient?

Rainer Graumann: Das Strecks Brauhaus aus Ostheim, Versicherungsbüro Marco Baumbach aus Ostheim, Autohaus Seat Rudolf Streit aus Ostheim, Bauunternehmen Julian Lörzel aus Oberwaldbehrungen, Sportgeschäft Manns aus Ostheim, Landmaschinenhändler Volker Landgraf aus Ostheim und viele mehr…

Wird sich personell in der Winterpause etwas tun?

Rainer Graumann: Nein!

Wirst Du als Trainer über den nächsten Sommer hinaus weiter machen? Wenn nein, was hast Du vor und wer wird Dein Nachfolger?

Rainer Graumann: Da werden erst noch Gespräche geführt, momentan Stand offen.

Das reguläre erste Spiel nach der Winterpause ist wann und gegen wen? Und welche Erinnerungen hast Du an die erste Begegnung im Sommer?

Rainer Graumann: Am 18.03.2023 um 15 Uhr in Salz! Das Vorrundenspiel haben wir 2:3 verloren. Salz war über 60 Minuten klar besser! Ab der 60. Minute haben wir das Spiel bestimmt und letztlich zwar verdient, aber nicht chancenlos verloren. In der letzten Minute hätten wir eigentlich den Ausgleich erzielen können/müssen…

Was denkst Du über die Fußball-WM in Katar: Boykott? Zuschauen? Deine Meinung zu Deutschland! Und hättest Du gerne Öl im Keller?

Rainer Graumann: Falls ein Boykott in Frage gekommen wäre, hätte dieser viel früher stattfinden müssen und auf anderer Ebene. Aber nicht zu einem Turnier fahren und plötzlich mit solchen Quatsch Binde oder Mund zuhalten und so weiter! Das Einzige, was passiert, hat man leider gesehen! Die Mannschaft spaltet sich und der Teamgeist leidet! Normal sollte jeder, der in diesen auserwählten Kader steh,t brennen und vor Ehrgeiz marschieren!! Leider hat das Leistungsprinzip nicht so funktioniert! Unser Bundestrainer hätte vielleicht etwas mutiger sein müssen und den Wellnesurlaub etwas einschränken sollen oder eventuell auch mal ein paar junge schnelle Spieler von der Bank bringen müssen. Scheinbar muss man unseren verwöhnten Superstars mal Erfolg vorleben.

Leidiges Thema Bundesliga: Können Freiburg oder Frankfurt endlich mal die Bayern entthronen? Und schafft´s der Nürnberger Club noch zurück ins Oberhaus?

Rainer Graumann: Weder noch (grinst)

Wir danken für das Gespräch und wünschen auch für 2023 alles Gute!

