Im Tor mit 59 Jahren: Erwin Arnold fühlt sich wie 35 und denkt noch nicht an das Karriereende

BURGPREPPACH / KÖNIGSBERG – Am Samstag danach lief es schon wieder besser als keine 48 Stunden zuvor. Nach dem 1:6 in Zell bei der SG Üchtelhausen holte der TSV Burgpreppach beim 1:1 gegen Schonungen zumindest einen Punkt und verhinderte so den direkten Abstieg aus der Fußball-Kreisklasse Schweinfurt 4. Zuletzt mehrfach im Tor der Füchse: Ein 59 Jahre alter Routinier…

Erwin Arnold ist eigentlich Torwart-Trainer des TSV. Doch weil die ersten beiden Keeper immer mal wieder ausfallen, absolvierte er gegen Schonungen nun bereits seine sechste Partie dieser Saison für die erste Mannschaft. Und stellt sich in die Dienste des Vereins, der in den ausbleibenden beim Jahn Schweinfurt 2 sowie zunächst an einem Doppel-Wochenende zuhause gegen Ermershausen/ Schweinshaupten und Hambach den direkten Klassenerhalt wieder möglich machen will.

Stamm-Torwart Florian Michel, der zuvor erkrankt fehlte, stand beim 1:4 jüngst in Dittelbrunn bei einem Aufstiegsanwärter wieder im Kasten. FuSWball.de und Rhön1.News unterhielten sich mit dem Königsberger Erwin Arnold.

Erwin, geht man mit 59 Jahren nach einer 1:6-Niederlage gelassener um als 30 Jahre jünger?

Erwin Arnold: Nein, wenn man spielt, will man gewinnen und man gibt immer 100 Prozent! Das war schon immer bei mir so.

Gut, dass es am Samstag danach besser lief und Du nur einmal hinter Dich greifen musstest?

Erwin Arnold: Ja, da waren wir schon froh, dass wir einen Punkt gegen Schonungen mitnehmen konnten.

Wann hast Du denn erfahren, dass Du wieder ins Tor musst? Erkläre unseren Lesern doch bitte mal, wie der Keeper-Notstand bei den Füchsen zustande kam!

Erwin Arnold: Ich stehe ja ständig in Kontakt mit dem Trainer und bin immer abrufbereit. Wir haben mit Florian Michel und Manuel Stottele zwei ausgezeichnete Torhüter. Manuel fällt halt leider noch krankheitsbedingt aus.

Nun mag es ja nicht gerade selbstverständlich sein, mit 59 noch zu spielen. Wie hältst Du Dich die ganze Zeit fit?

Erwin Arnold: Ich halte mich durch Trainingsläufe, Sauna und Krafttraining fit. Und dann spielt natürlich die Ernährung eine wichtige Rolle.

Wirst Du auch weiter gebraucht in dieser Saison? Zuletzt stand ja Florian Michel wieder im Kasten.

Erwin Arnold: Also, ich fühle mich noch top fit und ein Karriereende sehe ich noch nicht.

Wann wirst Du runde 60 Jahre alt? Und wäre das dann mal ein Zeitpunkt für das Ende der Karriere?

Erwin Arnold: Ich werde jetzt im August meinen runden Geburtstag erreichen. Aber ich muss sagen, dass ich mich wie 35 fühle.

Zuletzt hast Du Dich über das spielfreie Wochenende im Urlaub erholt. Wohin ging es?

Erwin Arnold: Wir waren auf Kurzreise mit der AIDA eingeladen.

Das mit dem direkten Klassenerhalt klappt noch mit Burgpreppach? Nun steht ja ein ganz heißes Wochenende an mit den beiden Heimspielen erst Freitag gegen den Derbyrivalen Ermershausen/ Schweinshaupten und Sonntag dann gegen den Drittletzten aus Hambach.

Erwin Arnold: Ja, wenn ich ehrlich bin, wird das ganz eng mit den Klassenerhalt, und ich denke, dass wir uns auf die Relegation einstellen müssen. Ein ganz großer Verlust in der Mannschaft ist halt das verletzte Brüderpaar Fabian und Moritz Busch. Das sind zwei Füchse, die den Fußball wie kein anderer leben. Immer da. Und da zählt auch der dritte Bruder Leon dazu.

Erzähle unseren Lesern doch bitte mal, bei welchen Vereinen Du überall in welchen Ligen gespielt hast und was Deine größten Erfolge waren!

Erwin Arnold: Angefangen hat das Fußballspielen bei meinen Heimatverein TSV Burpreppach. Aufstieg damals in die Bezirksliga 1987 – danach zum Landesligisten DJK Schweinfurt mit den weltbesten Trainer Herbert Hermann, der leider schon viel zu früh verstorben ist, und den weltbesten Torwarttrainer Ludwig Niklaus. Gleich in der ersten Saison bei der DJK haben wir knapp den Aufstieg in die Bayerliga verpasst, damals die vierthöchste Liga. Danach ging ich zum Landesligisten FC Hassfurt mit einem weiteren Top-Trainer Theo Pottler. Weitere Stationen waren die Sportfreunde Holzhausen, FSV Oberhohenried, TSV Prappach und jetzt wieder seit einigen Jahren wieder meine Füchse des TSV Burgpreppach. Einmal Fuchs – immer Fuchs. Wie der TSV Burgpreppach geführt wird, ist schon wirklich sensationell. Alle halten zusammen. Und da muss ich einen in den Vordergrund stellen. Vorstand Michael Busch, den Vater von den drei Buschen-Brüder, mit der ganzen Vorstandschaft. Sowas habe ich noch in keinen Verein erlebt wie hier bei meinen Füchsen. Eine verschworene Gemeinschaft! Wenn dann alle Verletzte für die neuen Saison wieder fit sind, dann ist mit uns Füchsen wieder voll zu rechnen.

Welcher Fußballer vor Dir war der beste in all den Jahren?

Erwin Arnold: Da kann es nur einen geben, damals mit unserer DJK Schweinfurt in der Landesliga. Unser Joe Seufert. Ein absoluter Ausnahmespieler. Was der am Ball konnte… Alleine seine Alleingänge durch die Abwehrreihen, seine Freistöße. Einfach legendär! Immer schon beim Training konnten wir Torhüter nur staunen, wie der uns mit Ansage die Dinger reingehaut hat.

Was machst Du beruflich, wenn Du nicht Fußball spielst? Und wo findet man Dich in Deiner Freizeit, wenn nicht auf dem Rasenrechteck?

Erwin Arnold: In meiner Freizeit fahre ich viel Rad, gehe sehr oft schwimmen und wandere gerne durch unsere schönes Frankenland. Ansonsten bin ich beruflich am PC eingespannt.

Wir danken für das Gespräch und wünschen alles Gute!

SW1.News und FuSWball.de sind ab sofort DIE lokalen Medien Nummer eins, was den regionalen und lokalen Fußball betrifft. Alles Wissenswerte gibt´s unterhaltsam geschrieben und mit vielen Fotos sowie ab und an Videos immer auf diesen beiden Portalen – und ohne kostenpflichtige Schranken. Und auf Rhön1.News und HAS1.News stehen die Berichte aus den Landkreisen Bad Kisngen, Rhön-Grabfeld und Haßberge. Für den perfekten Fußballkonsum muss künftig niemand mehr Geld bezahlen oder ein Abo abschließen. SW1.News und FuSWball.de berichten nicht nur über die Schweinfurter Schnüdel, die Landesligisten der Region oder über die höchst interessante Bezirksliga sowie über die SW-Grenzen hinaus. Von A wie Abersfeld bis Z wie Zeuzleben – auf diesen Portalen sind fortan die Kicker aus den Dörfern die Helden. Wer SW1.News und FuSWball.de (sowie Rhön1.News und HAS1.News) mit Informationen beliefern will, meldet sich einfach unter Kontakt und/oder unter michael.horling@t-online.de. Gerne berichten wir auch aus den B-Klassen, vom Jugendfußball oder vom Frauen- und Mädchenfußball. Doch dazu benötigen wir die Unterstützung der Vereine, die uns auch gerne unter den oben genannten Mailadressen Vor- und Nachberichte gerne mit dem ein oder anderen Foto senden dürfen.