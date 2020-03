Patrick GeiÃŸler und sein VfB Stuttgart: „Bei Geisterspielen wÃ¤re mehr zu tun als jetzt!“

Teilen Facebook

HAMBACH / STUTTGART – Patrick Geißler arbeitet als Angestellter im Ticketing beim VfB Stuttgart. Eigentlich wollte anpfiff.info über den 31 Jahre alten Teammanger des Schweinfurter Fußball-Kreisklassisten Spvgg Hambach eine Story machen über seinen Job beim Zweitligisten. Doch der liegt derzeit mehr oder weniger flach.

Geißler hat vom Home-Office aus aktuell nicht ganz so viel zu tun. Wie auch, wenn keine Eintrittskarten verkauft werden….?! Dafür hatte er Zeit, um die Fragen für ein großes Interview auf www.anpfiff.info zu beantworten.

Herr Geißler, was macht ein Angestellter im Ticketing, wenn er keine Eintrittskarten verkaufen kann?

Patrick Geißler: Darauf hoffen, dass möglichst bald wieder Spiele mit Zuschauern stattfinden können…Aktuell ist tatsächlich relativ wenig zu tun, bzw. das „normale“ Tagesgeschäft findet nicht statt. Das Hauptaugenmerk liegt aktuell auf der Ausarbeitung der Pläne für mögliche Szenarien. Zum einen bei Geisterspielen, die Rückerstattung bereits verkaufter Tickets und Möglichkeiten, den Schaden möglichst gering zu halten. Sollten die Spiele verschoben werden und mit Zuschauern zu anderen Terminen stattfinden können, geht es darum den Fans die Chance einzuräumen, die Tickets trotzdem zurückzugeben und die restlichen Verkaufsstarts der Spiele inklusive Preisgestaltung vorzubereiten. Bei einem Abbruch liegt dann der Dauerkartenverkauf im Fokus. Aber das ist bisher alles noch ungewiss.

Ansonsten nutzen wir die Zeit, um Projekte voranzutreiben, zum Beispiel die Digitalisierung im Ticketing – hauptsächlich im Bereich mobil Tickets – oder weitere Vertriebswege und -möglichkeiten zu eruieren. Außerdem sind wir gerade dabei, weitere Erlöspotentiale auch außerhalb des Fußballs zu erschließen. Neben den Projekten werden auch bisherige Prozesse durchleuchtet, um diese zu optimieren.

Hat der Verein Kurzarbeit für die Angestellten beantragt? Wieviele Menschen arbeiten denn für den VfB Stuttgart?

Patrick Geißler: Bislang ist mir noch nichts bekannt. Aber selbstverständlich ist dies ein Thema bei Gesprächen mit den Kollegen. Ich stelle mich auf jeden Fall darauf ein, dass es kommen kann. Da man nicht weiß, wie lange die Corona-Krise andauert, ist das ein wahrscheinliches Szenario. Bei uns arbeiten inklusive Sport (Trainer, Spieler), NLZ (Jugend) und Teilzeitkräfte ca. 250 Mitarbeiter, dazu kommen noch etliche Aushilfen. Allerdings ist diese Zahl dynamisch.

Wie finden Sie denn den schon aufkommenden Vorschlag, die Profis, die gute Gelder verdienen, sollen in solchen Krisenzeiten die angestellten Mitarbeiter zumindest mitfinanzieren?

Patrick Geißler: Ein schwieriges Thema. Ich würde mich freuen, wenn sich die VfB-Profis dazu entschließen, da es ja mir zu Gute kommt. Allerdings würde ich es nicht verlangen oder fordern. Es gibt genug Vorgesetzte, Gutverdienende und Millionäre. Aber bei VW verlangt auch keiner von den Vorständen, dass sie persönlich die Mitarbeiter mitfinanzieren. Sollten jetzt aber länger keine Spiele stattfinden, sollten die Spieler zumindest auf einen Großteil verzichten, Thema Kurzarbeit!

Glauben Sie denn, dass Sie diese Saison nochmal Karten verkaufen können?

Patrick Geißler: Ich glaube es tatsächlich. Zumindest liegt dieser Plan ganz oben in der Schublade. Ende März soll ja die Entscheidung getroffen werden, wie es weiter geht. Wie schnell die Situation allerdings eskaliert oder dann auch wieder vorbei ist, weiß leider niemand. Daher warte ich einfach mal bis Ende März. Dann wissen wir hoffentlich mehr.

Welches Heimspiel wäre laut Plan das nächste?

Patrick Geißler: Wir hatten tatsächlich Glück. Am 09.03. hatten wir noch das Heimspiel gegen Bielefeld, welches schon sehr kontrovers diskutiert wurde. Ich bin froh, dass wir das noch über die Bühne bekommen haben. Das nächste Spiel in Stuttgart wäre dann erst wieder am 06.April. Allerdings dann gegen den HSV, welches selbstverständlich schon ausverkauft war. Sollte das ohne Zuschauer stattfinden, müssen wir die Rückabwicklung von fast 30.000 Tageskarten bewältigen. Außerdem würde uns ein siebenstelliger Geldbetrag aus den Ticketeinnahmen fehlen.

Der VfB hat auch nach dem Abstieg noch immer über 51.000 Zuschauer im Schnitt, zuletzt beim 1:1 gegen Arminia Bielefeld kamen Montagabend sogar über 54.000. Faszinierend, wie treu die Stuttgarter auch in der 2. Bundesliga sind?

Patrick Geißler: Das ist wirklich faszinierend. Ich glaube über so eine Zustimmung können sich nur wenige Vereine freuen. Die Stuttgarter haben wohl in den letzten Jahren gelernt leidensfähig zu sein (grinst). Allerdings überlegen wir uns auch viele Aktionen und Marketing-Maßnahmen, dass die „Schüssel“ voll wird. Umso schöner ist es, dass diese Anstrengungen so gut angenommen werden. Interessant wäre es zu sehen, wie sich ein zweites Jahr in Folge in der 2. Liga auswirkt. Aber ich hoffe, das werden wir nie erfahren.

Auf unserem einem Bild sieht man sie bei Ihrer Vorstellung vor der Werbewand und mit Trikot, so als wenn Sie als Spieler verpflichtet worden wären. Kurz danach kam damals Mario Gomez zurück. Wäre Patrick Geißler vielleicht besser gewesen auf dem Rasen, um den Abstieg aus der Bundesliga zu verhindern?

Patrick Geißler: Besser? – das ist doch sehr fraglich. Aber schneller war ich auf jeden Fall (lacht). Ich stand bei der Saisonabschlussfeier 2018 neben ihm an der Bar, da wurde es mal kurz dunkel. Wenn ich mir vorstelle, dass er sich mit diesem Körper schon schwertut, sich gegen die Abwehrspieler durchzusetzen, ist es wahrscheinlich besser, dass der VfB es nie mit mir versucht hat (grinst). Wobei viel schlechter als in der Abstiegssaison wäre es mit mir wahrscheinlich auch nicht gelaufen.

Eigentlich könnten Sie ja für einen Abbruch der Saison sein, als Zweiter würden Sie aktuell nach Stand der Dinge aufstiegsberechtigt sein und den HSV hinter sich lassen. Also kann Ihr Verein der Entwicklung ganz beruhigt entgegensehen?

Patrick Geißler: Wenn man es so sieht, ja. Ein Aufstieg in die Bundesliga ist natürlich immer gut. Aber irgendwie fehlt mir da der sportliche Anreiz. Aufzusteigen, nur weil die Saison abgebrochen wurde?! Klar nehmen wir das mit, aber es hat ein Gschmäckle, wie man hier sagt. Mir persönlich wäre es lieber, wenn die Saison sportlich zu Ende geht, egal wie der Ausgang ist. Eine Aufstiegsfeier wäre dann auch ausgelassener… Aber sollten wir so aufsteigen, fragt ab August, wenn Bayern, Dortmund und Co in Stuttgart spielen, keiner mehr danach. Allerdings muss der finanzielle Verlust bei einem Saisonausfall auch erstmal aufgefangen werden!! Übrigens glaube ich, dass bei einem Abbruch auch der HSV in der neuen Saison Erstligist ist und erstmals auch Heidenheim.

Was glauben Sie denn, wie´s weiter geht diese Saison für den VfB?

Patrick Geißler: Ich bin Optimist. Ich glaube, die Saison wird regulär zu Ende gespielt. Wahrscheinlich fehlen uns am Ende auf Grund von Geisterspielen ein paar Zuschauereinnahmen, aber die können wir verschmerzen. Sportlich bin ich auch guter Dinge. Wir haben einen guten, jungen Kader. Meiner Meinung den besten der 2. Liga. Und da wir nicht wirklich einen Lauf hatten, macht uns die aktuelle Pause auch nichts aus. Von daher: Nächstes Jahr ist der VfB in der Bundesliga.

Bei Geisterspielen bis Saisonende wären Sie mehr oder weniger arbeitslos…?

Patrick Geißler: Da wäre mehr zu tun als jetzt! Dann hätten wir eine Entscheidung und könnten wieder handeln. Als erstes die Rückabwicklung der bereits verkauften Tickets für Heim- und Auswärtsspiele. Und dann geht es gleich an die Vorbereitung für den Dauerkartenverkauf. Aber es stimmt schon: Ich hätte mehr Zeit für die SpVgg Hambach…

Was genau machen Sie in dem Job, wie muss man sich das vorstellen? Sicher doch nicht im Kassenhäuschen sitzend Eintrittskarten verkaufen, oder?

Patrick Geißler: Nein, mit dem direkten Kartenverkauf oder Kundenkontakt im Front-Office habe ich nichts zu tun. Wir sitzen im Backoffice und richten die Spiele online ein, legen Verkaufsstarts und Preise fest. Meine Hauptaufgabe ist der Vertrieb der Tickets. Ich konzipiere Aktionen und suche neue Vertriebswege, um möglichst neue Fans ins Stadion zu bringen. Diese müssen dann umgesetzt und ausgewertet werden. Zudem bin ich Ansprechpartner bei uns für die Fanclubs und organisiere den Verkauf für Auswärtsspiele. Mit dem Heimverein in Verbindung setzen, Verkaufsstarts festlegen und Kontingente zuteilen, sprich welche Gruppe, wie viele Tickets kaufen dürfen. Außerdem habe ich ca. 40 Aushilfen unter mir, die an der Tageskasse benötigt werden und oftmals auch zum Eintüten, wenn ein Vorverkauf gestartet ist. Wir verkaufen (also aktuell nicht…) auch Tickets für Handball, Volleyball und Turnen, da bin ich auch Ansprechpartner. Dazu kommen noch viele weitere Aufgaben, die immer wieder anfallen. Langweilig wird es auf jeden Fall nicht.

Schauen wir in den Amateurbereich: Ihr Hambacher liegen im Mittelfeld der Schweinfurter Kreisklasse 4. Lieber die Runde beenden und ab Herbst neu angreifen?

Patrick Geißler: Uns kann es eigentlich wirklich egal sein. Wir werden hoffentlich nicht mehr absteigen und wahrscheinlich nicht aufsteigen. Von daher wäre es für uns kein großes Problem, auch weil wir einige Langzeitverletzte haben, die dann mehr Zeit haben zurück zu kommen. Aber wir wollen ja Fußball spielen und so eine lange Pause ist nervig. Deswegen lieber spielen, mit Hesselbach einen würdigen Meister küren und dann im Herbst neu angreifen!

Wir danken für das Gespräch und wünschen alles Gute!

Dieser Beitrag wurde auf www.anpfiff.info bereits vergangene Woche mit vielen weiteren Fotos, Geißlers Steckbrief und seinem Dreamteam veröffentlicht. Das fränkische Fußballportal, das auch während der Corona-Pause weiter dicht dran ist am lokalen, unterklassigen Fußball und das mit solchen Magazin-Storys die Zeit ohne Aktivität auf dem Rasen überbrücken möchte, stellte uns diese Geschichte ausnahmsweise in voller Länge zur Verfügung.