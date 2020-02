RÃ¶thlein/Schwebheim zieht Bilanz: „Wir lassen doch keine Heimspiele ausfallen!“

Teilen Facebook

RÖTHLEIN/ SCHWEBHEIM – Der FC Röthlein/ Schwebheim überwintert als Vorletzter der Schweinfurter Fußball-Kreisklasse 2. Allerdings hat das Team nur zwei Punkte Rückstand auf Türkiyemspor Schweinfurt und den TSV Geiselwind auf dem rettenden Ufer und dem Relegationsplatz. Und bei einer Partie in der Hinterhand scheint alles noch möglich zu sein.

Trainer Michél Keller stellte sich den Pausenfragen von anpfiff.info.

Herr Keller, ging denn die letzten Wochen auf Ihren Plätzen wirklich gar nichts mehr, so dass die Heimspiele ausfallen mussten?

Michél Keller: Wir lassen doch zuhause keine Spiele ausfallen, wo wir so stark sind… Selbst der Sandplatz war in einem katastrophalen Zustand. Ich glaube nicht, dass jemand bei solchen Platzverhältnissen Spaß gehabt hätte. Weder Gegner, Schiedsrichter noch wir.

Sie starten 2020 wohl gleich mit drei Heismpielen gegen Geiselwind, Brünnau und Stadelschwarzach. Wegweisend und vielversprechend, auch aufgrund Ihrer Heimstärke?

Michél Keller: Wir können uns von den vergangenen Heimspielen leider nichts mehr kaufen. Und muss wirklich klar sein, dass wir in den kommenden Spielen wirklich alles raushausen müssen, was uns zur Verfügung steht. Nur dann können wir die nötigen Punkte für den Klassenerhalt holen.

Gut, dass mit der SG Lindach/Kolitzheim der Tabellenletzte schon abgeschlagen und wohl chancenlos ist?

Michél Keller: Es gibt kein chancenlos! Wir haben mit einer ganz blamablen Vorstellung gegen Lindach gezeigt, dass man auch da verlieren kann. Wir müssen wirklich nur auf uns schauen und unsere Hausaufgaben erledigen, wie man so schön sagt…

Gab es ein Spiel, mit dem Sie als Trainer so richtig zufrieden waren, ein Highlight der Saison?

Michél Keller: Als Trainer findet man wahrscheinlich immer was, was hätte besser laufen können. Aber bleiben wir mal auf dem Teppich. Ich glaube, beim 8:2 gegen Grafenrheinfeld war schon vieles top. Da macht Fußball natürlich Spaß.