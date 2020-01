Traustadt/ Donnersdorf zieht Bilanz: „Wir werden im Winter richtig Gas geben!“

Teilen Facebook

TRAUSTADT / DONNERSDORF – Die SG Traustadt/ Donnersdorf überwintert nach 15 von 26 Partien als Tabellen-Zehnter der Schweinfurter Fußball-Kreisklasse 2. Bei nur drei Punkten Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz und gerade mal einem Zähler auf den Relegationsrang dürfte das Jahr 2020 noch sehr spannend werden für den Verein.

Trainer Sven Gehring stellte sich den Pausenfragen von anpfiff.info.

Herr Gehring, waren Sie froh, als nach zuletzt nur noch zwei Punkten aus sechs Partien ohne Sieg Partien am 10. November das Spieljahr 2019 nach einem 2:5 bei Gochsheim 2 endlich zuende war?

Sven Gehring: Ehrlich gesagt ja. Durch doch einige Verletzungssorgen und einige abwesende Spieler war ich froh, dass die Winterpause gekommen ist.

Das Hinspiel gewannen Sie mit 5:0 gegen den TSV und Sie starteten mit sieben Punkten aus den ersten drei Partien. Hatten Sie sich im Sommer mehr von dieser Saison versprochen?

Sven Gehring: Ich wusste von vorne herein, dass es als Aufsteiger schwierig wird. Der gute Saisonauftakt war aber sehr positiv und hat gezeigt, zu was die Mannschaft fähig ist.

Brünnau, Rimbach/ Lülsfeld, Grafenrheinfeld – gegen ihre drei Auftaktgegner in 2020 verloren Sie die drei Hinspiele mit zusammen zwölf Gegentoren. Schärft die geplante Revanche und die Bedeutung dieser Partien die Sinne für eine ohnehin immer schwere Winter-Vorbereitung?

Sven Gehring: Wir werden im Winter richtig Gas geben, damit wir bestmöglich in die Rückrunde starten. Ich erwarte mir von den ersten Spielen schon so einiges.

anpfiff.info möchte gerne die „Stillen Helden“ aus den Vereinen vorstellen. Helfer im Hintergrund, die seit vielen Jahren da sind und ohne die gar nichts geht! Wer aus Ihrem Verein hat sich da auf jeden Fall eine Erwähnung verdient und warum?

Sven Gehring: Für mich persönlich ist das Norbert Schenk, der immer für die Mannschaft da ist und sehr viel im Hintergrund organisiert. Aber er ist nur einer von vielen hier im Verein. Organisatorisch ist es hier schon vom Allerfeinsten.