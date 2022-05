Acht aus Elf: Doch welche drei Teams scheitern ab Dienstag an der Hürde Fußball-Kreisliga?

BREBERSDORF / DONNERSDORF / STEINSFELD – Elf Teams waren zu Beginn der Relegation im Lostopf, die sich um acht Plätze in der Schweinfurter Fußball-Kreisliga bewarben: FC Arnstein, Türkiyemspor Schweinfurt, SG Üchtelhausen, TV Haßfurt, SG Sennfeld, SG Dittelbrunn, TV Obertheres, FC Fahr, SV Hofheim, SG Schleerieth und DJK Schwebenried-Schwemmelsbach 2.

Die erstgenannten Fünf stiegen bereits auf oder schafften wie die Sennfelder den Klassenerhalt. Bleiben sechs Teams, die ab Dienstag in drei Duellen die restlichen drei Plätze ausspielen. FuSWball.de wird wohl in allen Fällen live dabei sein und blickt auf die jeweils um 18.30 Uhr beginnenden Partien:

Dienstag, 31. Mai, in Brebersdorf: SG Schleerieth – DJK Schwebenried-Schwemmelsbach 2

Wer ohne Sieg in der gesamten Saison trotzdem Relegation spielen darf (weil Sömmersdorf freiwillig absteigt und Heidenfeld eigenständig verschwindet), kann sich glücklich schätzen. Bei der Niederlage in Büchold gegen aufsteigende Arnsteiner spielte die DJK gar nicht so schlecht. Das dürfte die Schleeriether beeindruckt haben, die gegen Türkiyemspor Schweinfurt in Ettleben irgendwie kein Mittel fanden beim gescheiterten ersten Versuch. Für das 400 Einwohner-Dorf Schleerieth sind´s gerade mal fünf Kilometer nach Brebersdorf, Vorsicht freilich, man muss durch den Rivalen-Ort Egenhauen fahren. Und will auch nächste Saison auf den FVE treffen. Schwemmelsbach trennen aber gar nur 4,5 Kilometer vom Spielort. Am Dienstag dürfte der Sportplatz brennen. Relegation ist geil!

Donnerstag, 2. Juni, in Steinsfeld: SG Dittelbrunn – SG Obertheres / Dampfach 2

Am Sonntag in Schonungen waren der TV Haßfurt und die SG Sennfeld für beide jeweils eine (kleine) Nummer zu groß. Nun wird einer trotzdem aufsteigen. Mit der SG (was nicht für eine Spielgemeinschaft, sondern für eine Sportgemeinschaft steht) aus Dittelbrunn ist die Truppe aus der Gemeinde vor den Toren Schweinfurts mutmaßlich der leichte Favorit gegen die Haßberg´ler, die – eigentlich fies – fast ein Heimspiel haben, während Dittelbrunn knapp 27 Kilometer auf sich nehmen muss. Schwer zu verstehen, warum nicht in Weyer, Forst oder Gädheim so eine Partie in der Mitte möglich gewesen wäre. Aber egal, daran sollte es nicht scheitern. Und nach einer tollen Saison würde sich das Team um Vladimir Slintchenko, Lucas Berger und Stefan Krieger zu gerne als Kreisliga-Aufsteiger in die kurze Sommerpause verabschieden.

Freitag, 3. Juni, in Donnersdorf: FC Fahr – SV Hofheim

Ein paar Jungs aus Fahr haben letzten Freitag in Aidhausen zugeschaut und werden gemerkt haben, dass es mit dem Hofheimer Selbstvertrauen nicht zum Besten bestellt ist. 2:0 geführt gegen Üchtelhausen, trotzdem noch verloren… Wie im Falle der Schwemmelsbacher schaut es in diesem Duell eher nach einem Abstieg aus. Doch nach fast zwei Wochen Pause ist Fahr ein wenig aus dem Rhythmus. Für die Hofheimer bahnt sich wiederum eine Übermacht der gegnerischen Fans an. Wie schon in Aidhausen. Das 600 Einwohner starke Weindorf am Main dürfte mobil machen gegen die 5000 Bürger zählenden Städter aus den Haßbergen. Mit jeweils rund 25 Kilometern Anfahrt haben beide Teams und Fans in etwa die gleiche Strecke vor sich. In Donnersdorf startet am Abend die „Pfingstrausch“-Veranstaltung. Beide sich gegenüber stehenden Rivalen dürften sich so oder so anschließen…

FuSWball.de ist seit dieser Saison die neue Nummer eins, was den lokalen, unterklassigen Fußball betrifft. Unser Portal deckt wie auch SW1.News, Rhön1.News und HAS1.News die Region ab und berichtet ohne Bezahlschranken. Für den perfekten Fußballkonsum muss künftig niemand mehr Geld bezahlen oder ein Abo abschließen. In der Winterpause präsentiert FuSWball.de Interviews mit diversen Personen aus allen Vereinen, die Lust haben, auf dem Portal in Erscheinung zu treten. Dazu gibt´s natürlich auch alles Wissenswerte in unterhaltsamer Form, auch wenn der Ball nun nicht mehr auf dem Rasen rollt. Aus den Dörfern von A wie Abersfeld bis Z wie Zeuzleben. Wer FuSWball.de mit Informationen beliefern will, meldet sich einfach unter Kontakt und/oder unter michael.horling@t-online.de