DenkwÃ¼rdige Relegation 2013: Das wild-verrÃ¼ckte 5:3 von WÃ¼lfershausen

WÜLFERSHAUSEN – Am heutigen 8. Juni vor sieben Jahren fand ein überaus bemerkenswertes Relegationsspiel statt, in dem es um den Aufstieg in die Bezirksliga ging. Bis kurz vor dem Ende sah es so aus, als würde der heutige Landesligist jubeln dürfen. Die Sektflaschen standen dicht vor dem Entkorken, ehe ein fieser Grieche alles veränderte…

Ein Samstagnachmittag in Wülfershausen im Landkreis Schweinfurt: Rund 500 Zuschauer kamen zum Showdown. Damals ermittelten der Bezirksliga-Relegant sowie die drei Kreisliga-Zweiten aus den Schweinfurter Gruppen 1 und 2 sowie aus der Rhön noch in drei Partien einen Bezirksligisten. Der TSV Großbardorf hatte in einem Derby den SV Rödelmaier mit dem 3:1-Sieg in die Kreisliga absteigen lassen, der FC Geesdorf, Vizemeister der Kreisliga SW 1 hinter dem FC Schweinfurt 05 2, hatte vor 900 Zuschauern in Weyer bei Gochsheim die Aufstiegsträume des FSV Krum zerstört. Daniel Wagner (2), Simon Weiglein und Mohamed Rmeithi trafen beim 4:1-Sieg.

Wenige Tage später Partie zwei: In der brachte Simon Weiglein per Elfmeter seine Geesdorfer in Führung. Felix Kaufmann, heute bei der SG Stadtlauringen/ Ballingshausen spielender Co-Trainer, glich noch vor der Pause für Großbardorf 2 aus. Vor den nicht ganz 500 Zuschauern, die Gallier hatten eher weniger Fans dabei, war zur Pause noch gar nicht entschieden. Was sich nach dem Seitenwechsel schnell ändern sollte. Offensichtlich zumindest…

Mohamed Rmeithi traf schnell zum 2:1, Oliver Hahn erhöhte nach etwas mehr als 70 Minuten auf 3:1. Danach verging die Zeit, wechselte Geesdorf in der 85. Minute das dritte Mal aus, um die Uhr weiter herunter laufen zu lassen. Neben Dominik Kober hatten auch die Torschützen Hahn und Rmeithi das Feld bereits verlassen. Die letzten drei Minuten waren angebrochen. Doch dann schlug der damals 29 Jahre alte Grieche zu.

Wer der Grieche ist, was er heute zu der Partie sagt – und vor allem: Was noch Aufregendes passierte an diesem Tag in Wülfershausen: Das steht mit ganz vielen Fotos aus dieser Zeit auf dem fränkischen Fußballportal www.anpfiff.info.