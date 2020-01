Der SV Stammheim zieht Bilanz: „So ein 0:8 steckt tief in den Knochen!“

Teilen Facebook

STAMMHEIM – Der SV Stammheim überwintert als Tabellen-14. der Fußball-Kreisliga Schweinfurt 1. Das bedeutet: Es ist einer der beiden Abstiegsplätze für den Dauer-Dritten der letzten Jahre, der mit Patrick Hartmann und Matthias Hübner starke Stürmer verlor. Allerdings hat das Team zwölf Partien vor Rundenende zur Pause nur zwei Punkte Rückstand auf den Relegationsrang und drei zum rettenden Ufer.

Trainer André Krauß stellte sich den Fragen von anpfiff.info zur Winterpause.

Herr Krauß, waren Sie froh, als nach nur noch einem Punkt aus den letzten fünf Partien ohne Sieg nach dem 0:8 in Abtswind das Spieljahr endete und das Kellerduell gegen Nordheim/ Sommerach nicht mehr stattfand?

André Krauß: Es war eine zehrende Vorrunde, in der wir mit vielen Verletzungen, Ausfällen und vielen angeschlagenen Spielern zu kämpfen hatten … von daher ja.

Sie haben noch acht Heimspiele, müssen nur noch vier Mal auswärts ran. Angesichts der nur drei von 30 möglichen Punkten in der Fremde ein großer Vorteil?

André Krauß: Scheint so. Oftmals sind wir auswärts aber nicht am Gegner, sondern an uns selbst gescheitert.

Wenn wir Ihnen jetzt garantieren würden, Sie könnten am Ende der Runde wenigstens einen Relegationsplatz belegen – würden Sie dann unterschreiben?

André Krauß: Nein!

5:4 oder 1:0?

André Krauß: 1:0 … frei nach Huub Stevens: „Die Null muss stehen!“