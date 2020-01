„Ich bin eigentlich eine NotlÃ¶sung!“: Murat Duman wird 50 und spielt noch immer Kreisliga

Teilen Facebook

STAMMHEIM – Am Freitag, den 31. Januar, wird Murat Duman runde 50 Jahre alt. Sowas kommt vor, wäre nichts Außergewöhnliches. Wenn anpfiff.info da nicht die 13 Einsätze in der Hinserie vermeldet hätte, die der Jubilar in der ersten Mannschaft des SV Stammheim in der Schweinfurter Kreisliga 1 verzeichnete. Stammspieler in dieser Liga und in diesem Alter – Respekt!

Das Portal unterhielt sich mit Duman.

Herr Dumann, zunächst mal Herzlichen Glückwunsch zum runden Geburtstag. Wo und wie werden Sie ihren Ehrentag verbringen?

Murat Duman: Vielen herzlich Dank für die Glückwünsche. Ich werde meinen Geburtstag im engen Kreise der Familie feiern. Im Sommer wird es dann eine größere Feier geben.

Sie sind ein typisches Beispiel für jemanden, der irgendwie „unter dem Rader“ flog in den letzten Jahren. Auch diese Saison. Wie kam´s denn dazu, dass man Sie in Stammheim auf einmal für die erste Mannschaft brauchte?

Murat Duman: Ach, das Ganze hat 2017 an Weihnachten angefangen. Julian Heimbuch, der Trainer der 2. Mannschaft, ist ein Familienmitglied. So wie das halt dann immer ist, wurde auch hier über Fußball geredet. Aus den Gesprächen kam dann raus, dass ich donnerstags immer bei den Senioren mit trainiere. Diese Saison bin ich dann wegen „Personalnot“ in der 1. Mannschaft gelandet…

Bis dato waren seit 2017 gerade mal 17 Einsätze für Sie verzeichnet in der zweiten Mannschaft und in der A-Klasse. Da waren Sie ja noch jünger… Hat man Sie in Stammheim zu spät entdeckt?

Murat Duman: Wie schon gesagt, wollte ich eigentlich nur bei den Senioren mit trainieren, einfach um ein bisschen fit zu bleiben. Da kam dann das Eine zum Anderen und ich habe ab und an in der 2. Mannschaft ausgeholfen. Diese Saison haben zwei Spieler den Verein verlassen und Einige waren oder sind noch immer verletzt. Somit bin ich wegen den fehlenden Spielern auch in die 1. Mannschaft gerutscht. Also eigentlich eine Notlösung.

www.anpfiff.info stellte Murat Duman zehn weitere Fragen und bekam höchst lesenswerte Antworten. Das gesamte Interview veröffentlichte das fränkische Fußballportal auch mit einer Spielszene, in der man den in die Region gezogenen Heidenheimer in Aktion sieht.