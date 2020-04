Kein Lokalsport mÃ¶glich: FuÃŸballer des TSV Ettleben/ Werneck fahren heimisches Bier aus

Teilen Facebook

ETTLEBEN / WERNECK – Außer Einzel-Fitnesstraining geht momentan gar nichts. Die Fußballer der Region würden zu gerne wieder auf den Plätzen gemeinsam kicken, wenigstens abends zusammen üben, um sich auf eine hoffentlich noch stattfindende Restsaison vorzubereiten. Doch einem Team wird es die nächsten Tage trotzdem nicht langweilig.

Die Jungs der Kreisligisten TSV Ettleben/ Werneck, die nach dem Aufstieg letzten Sommer nun schon wieder ganz vorne in der Tabelle stehen, unterstützen ihre lokale Wernecker Brauerei. Die Unternehmerfamilie Lang hatte jüngst ja angekündigt, dass man auch aufgrund der Corona-Krise im Herbst den Betrieb einstellen wird. Und das nach über 400 Jahren Firmengeschichte.

Allerdings braute man in der Erwartung zahlreicher Feste im Frühling und im Sommer noch eine ganze Menge Bier. So viel, dass es alleine im Handel wohl kaum verkauft werden könnte, ohne die ausfallenden Veranstaltungen und auch ohne Ausschank in den in diesen Wochen geschlossenen Lokalen.

Und nun kommen die Fußballer des TSV Ettleben/ Werneck ins Spiel. Sie schnappten sich die 15 Fahrzeuge der Wernecker Brauerei und werden ab heute damit überwiegend abends und teilweise auch tagsüber im gesamten Landkreis Schweinfurt unterwegs sein und auch über die Grenzen hinaus.

Mit kistenweise Bier auf den Ladeflächen, das überwiegend an den Mann gebracht werden muss. Einheitlich 15 Euro kostet jeder Kasten (plus Pfand), als Dreingabe gibt´s jeweils vom Ausfahrer eine unterschriebene Autogrammkarte, die sich die „Doppel-Mannschaft des Jahres“ (2018 und 2019 war man im Spielkreis Schweinfurt jeweils die punktebeste des Kalenderjahres) in 1000er Auflage pro Spieler gönnten.

Über www.bierfahrer.de will der Verein bekanntgeben, wann und wo die Spieler mit den Lkws und dem Bier stehen, Geplant ist pro Dorf ein halbstündiger Aufenthalt vor den Kirchen.