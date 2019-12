MÃ¼hlhausen/ Schraudenbach zieht Bilanz: „Nie in die Gefahr des Abstiegsstrudels kommen!“

Teilen Facebook

MÜHLHAUSEN / SCHRAUDENBACH – Der SV Mühlhausen/ Schraudenbach überwintert als Tabellen-Achter der Fußball-Kreisliga Schweinfurt 1. Und das mit acht Siegen und Niederlagen. Bei neun Punkten Vorsprung auf den Relegationsplatz im Keller muss das Team in den restlichen zwölf Partien sicher noch ein bisschen Ernte einfahren.

Trainer Thomas Niesner stellte sich den Fragen von anpfiff.info zur Winterpause.

Herr Niesner, waren Sie froh, als nach den beiden finalen Niederlagen gegen Gerolzhofen und bei Schwebenried/ Schwemmelsbach 2 das Fußballjahr 2019 endete?

Thomas Niesner: Einerseits will man ja eigentlich mit einem Erfolgserlebnis in die Pause gehen, aber nach dem, was ich im so wichtigen letzten Spiel gegen Schwebenried gesehen habe, war es besser, dass die Pause für uns gekommen ist.

Nur Siege oder Niederlagen, keine Unentschieden: In welcher Partie stand Ihr Team denn am dichtesten vor einem Remis?

Thomas Niesner: Ach, da gab es genügend Spiele……wir hätten gerade bei ein paar Niederlagen sicher wenigstens einen Punkt verdient gehabt.

Sie starten in 2020 mit der Partie beim auf dem Relegationsplatz stehenden VfL Volkach, könnten damit den großen Schritt machen zum sicheren Klassenerhalt. Erleichtert eine so wichtige Partie zum Wiederauftakt die gemeinhin stets schwere Winter-Vorbereitungszeit?

Thomas Niesner: Das Problem, wieder in Tritt zu kommen, haben ja alle Mannschaften. Dieser Rückrundenauftakt ist sicher nicht einfach, aber der Druck ist bei den Volkachern hier sicher noch um einiges höher als bei uns.

Welcher Gegner hat Sie denn bisher am meisten beeindruckt und warum?

Thomas Niesner: Beeindruckt ist vielleicht der falsche Ausdruck. Überrascht hat mich am meisten der TSV Grettstadt. War es für mich keine Überraschung, dass Ettleben und Eisenheim so eine tolle Vorrunde spielten, beim TSV Grettstadt hätte ich das in der Art und Weise nicht erwartet, auch wenn wir in Grettstadt gewannen. Jedenfalls geht mein voller Respekt nach Grettstadt für eine Top-Vorrunde.