Rottershausen nur auswärts: „Heimsiege bejubeln? Dazu ist in der Rückrunde reichlich Zeit!“

ROTTERSHAUSEN – Für den FC Einigkeit ist es eine seltsame Situation. Der Siebte und Vierte der letzten beiden Spielzeiten der Fußball-Kreisliga Rhön kann wegen einer Total-Sanierung seines Feldes in der Hinserie keine Heimspiele bestreiten. Nur Auswärtspartien stehen an – und dafür steht das Team bestens da. Sonntag geht es nun zum Tabellenführer.

Sechs Matches um Punkte absolvierte das Team von Alexander Schott bereits. Dazu kam der Pokal. Wobei zunächst Gastgeber SG Brendlorenzen/ Windshausen nicht antrat. In der nächsten Runde siegte Rottershausen in Lauter bei der SG Waldfenster mit 3:0, im Viertelfinale sollte es diesen Mittwoch, 07.09. zum Ligarivalen TSV Bad Königshofen gehen. Doch die Partie wurde um eine Woche nach hinten verlegt.

Auf Bad Königshofen trifft man dann am 18.09. schon wieder – natürlich auch da in der Fremde im Grabfeld. Wo schon am Sonntag die nächste Partie ansteht: In der NGN-Arena des TSV Aubstadt 2, der sich mit dem 2:1 im Derby gegen Bad Königshofen dieses Wochenende vorerst an die Spitze dre Liga schoss. Vor den nächsten Aufgaben sprach FuSWball.de kurz nit FC-Trainer Alexander Schott.

Alexander, warst Du am Sonntag beim Spiel der nächsten beiden Gegner der kommenden drei Partien und hast beobachtet – oder bist Du des Reisens ein bisschen leid?

Alexander Schott: Fußballreisen unternehme ich jederzeit gerne, aber am vergangenen Sonntag hieß es für mich, selbst die Schuhe zu schnüren und unsere Jungs der zweiten Mannschaft in Haard zu unterstützen. Da blieb dann leider keine Zeit mehr für eine Analyse unserer Gegner.

(Anm.d.Red.: Die SG mit dem FC Eltingshausen gewann in der A-Klasse Rhön 2 beim Kreisklassen-Absteiger mit 2:0. Alexander Schott spielte 90 Minuten.)

Nur Auswärtsspiele: Auch wenn Ihr ja wusstet, was auf Euch zukommt – ist das trotzdem eine doofe Sache?

Alexander Schott: Es ist wohl etwas ungewöhnlich, und dennoch meistern die Jungs die Situation hervorragend. Es sind schließlich nicht nur die Spiele, die wir in der Ferne bestreiten, sondern auch das Training, welches im Moment komplett in Eltingshausen durchgeführt wird. Sicherlich wäre es für die Spieler, aber auch für die sehr treuen Fans in Rottershausen schön, auch mal wieder einen Sieg auf dem eigenen Platz zu bejubeln, aber dafür haben wir dann ja in der Rückrunde reichlich Zeit.

Nun habt Ihr nur in Strahlungen bei einem Meisterschaftsanwärter verloren, ansonsten neben den zwei deutlichen 3:0-Siegen in Sulzthal und Riedenberg drei Remis eingefahren. Klingt nach einer Zwischenbilanz, nach der ein Coach wenig bis nichts auszusetzen hat, oder?

Alexander Schott: Strahlungen war an dem Tag richtig stark und hat absolut verdient gewonnen. Bei den Remis wünscht man sich, den ein oder anderen Lucky Punch zu setzten, um am Ende irgendwie drei Punkte mitzunehmen. Leider ist uns das nicht geglückt und somit sind weder meine Jungs noch ich 100-prozentig zufreiden mit der Punkteausbeute. Aber die Jungs arbeiten intensiv und mit viel Leidenschaft daran, dass wir das in den nächsten Spielen besser machen. Manchmal sind es einfach Kleinigkeiten, die im Fußball, so wie überall, über Erfolg oder Misserfolg entscheiden.

Wenn es halbwegs so weiter geht – werdet Ihr zum einem Aufstiegsanwärter? Oder hast Du die Bilanzen der letzten Saison zu sehr im Kopf: Auswärts Vierter mit 19 Punkten, zuhause Sechster mit 21. Ist´s eigentlich egal, wo Ihr spielt?

Alexander Schott: Ich bin fest davon überzeugt, dass wir mit Aubstadt 2 und Strahlungen zwei absolute Aufstiegsaspiranten in unserer Liga haben. Dahinter wird es vermutlich, wie in der letzten Saison, wieder sehr eng werden. Letzte Saison waren es Großbardorfer, die vorne weggerannt sind, und bei den restlichen Mannschaften konnte jeder jeden schlagen. Ein ähnliches Bild erwarte ich diese Saison. Die Satistik hatte ich tatsächlich gar nicht im Kopf. Hört sich aber sehr ausgeglichen an, von daher tun wir gut daran, von Woche zu Woche auf Punktejagd zu gehen und nicht zu weit nach vorne zu blicken.

Was genau wird eigentlich bei Eurem Spielfeld gemacht?

Alexander Schott: Auf unserem Hauptfeld wurden neue Drainagen eingebracht, die Fläche begradigt und der Rasen komplett neu angesät. Glücklicherweise dürfen wir diesen weiterhin bewässern, ansonsten wäre die gesamte Arbeit umsonst gewesen und die gesamten Spielverlegungen sowie die Absprachen mit den beteiligten Firmen wären hinfällig gewesen.

Nun geht´s erst nach Aubstadt, dann nach Bad Könighofen. Ist das Pokal-Halbfinale drin? Und auch eine Überraschung beim Tabellenführer?

Alexander Schott: Bei einem Spiel ist immer alles möglich und so ist der Halbfinaleinzug sowohl für Königshofen als auch für uns drinnen. Dies wird von der Tagesform abhängig sein und natürlich erhoffen wir uns auch eine kleine Überraschung beim TSV Aubstadt. Das Spiel gegen Königshofen haben wir auf den 14.09. verschoben, da Alex Leicht auf mich zugekommen ist und darum gebeten hat. Der Gegner hat aktuell einige Urlauber und hätten ansonsten das Spiel absagen müssen. Da wir selbst das Problem kennen, war es für uns klar, dem Wunsch zuzustimmen, auch wenn wir dann innerhalb von fünf Tagen gleich zweimal aufeinander treffen.

Was hat sich bei Euch im Kader zur neuen Saison verändert? Und wer fällt momentan aus und warum?

Alexander Schott: Wie in den vergangenen Jahren hat sich hier nicht wirklich viel getan. Wir haben mit Florian Schlereth einen Torwart dazugewinnen können, der nicht nur sportlich, sondern auch menschlich ein absoluter Gewinn ist. Timo Wehner unterstützt uns auch seit dieser Saison. Leider hatte er gesundheitlich etwas zu kämpfen und ist erst vor kurzem wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen. Die Poolparty bei ihm zu Hause muss den Jungs wohl aber durchaus gefallen haben. Hichem Hidouri und Luca Zeiler ergänzen unsere Neuzugänge. Leider ist Hichem nun urlaubstechnisch verhindert und Luca merkt noch die Folgen seiner Corona Erkrankung. Aus dem sonstigen Kader sind ein paar Jungs angeschlagen und wir müssen von Woche zu Woche schauen, wie viel Spielzeit möglich ist. Besonders ärgerlich ist die Verletzung unseres Kapitäns Maximilian Seufert, der sich beim Aufwärmen in Thulba wohl an den Adduktoren verletzt hat. So langsam neigt sich aber immerhin die Urlaubszeit dem Ende entgegen, und auch hier gilt es meinen Jungs ein Lob auszusprechen, die stets versuchen, so wenig Einheiten wie möglich zu verpassen und ihre Urlaube so fußballverträglich wie möglich zu legen.

Wir danken für das Gespräch und wünschen alles Gute!

