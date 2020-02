Die FT Schweinfurt zieht Bilanz: „Wir wollen diesmal auch ohne Meisterschaft feiern!“

Teilen Facebook

SCHWEINFURT – Zwölf Partien vor Rundenende belegen die Freien Turner Schweinfurt zur Winterpause in der Fußball-Landesliga Nordwest einen guten Mittelfeldplatz acht. Nach zähem Beginn fand sich der Aufsteiger gut zurecht und erweckte den Anschein, als wäre noch mehr drin. Doch 2019 endete mit nur noch einem Sieg und sechs von 24 möglichen Punkten aus den finalen acht Partien.

Trainer Adrian Gahn stellte sich den anpfiff-Halbzeitfragen.

Herr Gahn, als Sie von Ende Juli bis Ende Oktober nur noch einmal verloren hatten: Dachten Sie da nach dem 3:0 gegen Friesen, Sie könnten ernsthaft ein Wörtchen mitreden um Platz zwei?

Adrian Gahn: Die wenigsten Trainer schauen während einer laufenden Saison auf das, was in einer Tabelle möglich ist. Im Fußball ändert sich, gerade in der Hinserie, oftmals sehr viel. Ich hab mich aber mit der Mannschaft gefreut, dass wir zeigen konnten, zu was wir im Stande sind.

Trüben diese fünf Partien ohne Sieg ein wenig das an sich ja trotzdem geniale Jahr 2019?

Adrian Gahn: Unser Jahr 2019 hatte wirklich einiges zu bieten. Unfassbar. Es bleibt uns allen sicherlich sehr lange in Erinnerung. Leider nicht nur tolle Situationen. Unser Heinz Holzer ist vor nun mehr als einem Jahr von uns gegangen, was uns genauso geprägt hat, wie die sportlichen Highlights.

Was muss am Saisonende passiert sein, damit Sie sich zufrieden und ganz entspannt zurücklehnen können?

Adrian Gahn: Wenn wir mir den hinteren Plätzen nichts zu tun haben werden. Wir keine schwere Verletzungen mehr haben und die Mannschaft zusammen auf Gran Canaria ist. Gerne auch auf Ibiza oder Mallorca. Und trinkt in Gedenken an Heinz Holzer auf ihn ein Hefeweizen!