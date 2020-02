Euerbach/KÃ¼tzberg ist jetzt Grell: Der Neuzugang kann als StÃ¼rmer dem Team helfen

Teilen Facebook

EUERBACH – Am Sonntag stertet der SV Euerbach/ Kützberg in seine Restserie der Fußball-Landesliga Nordwest. Beim TSV Kleinrinderfeld reist der Elfte zum Nachbarduell beim Zwölften und will sich in der Tabelle nicht überholen lassen. In der Hinserie war das 0:2 der Hausherren die erste Partie unter dem neuen Trainer Ulli Baumann. Der hat nun einen spielenden Co an seiner Seite.

Julian Grell kam aus Aubstadt, wo er beim TSV nach langen Jahren als Leistungsträger im Sturm nach dem Aufstieg in die Regionalliga als Stand by-Akteur zumindest auf zwei Kurzeinsätze in Bayreuth und gegen Fürth mit zusammen 35 Minuten kam. Doch das Angebot, bei einem Landesligisten nochmal voll mitzumischen, Erfahrung als Co-Trainer zu sammeln und die Möglichkeit zu bekommen, Ulli Baumann in der nächsten Saison zu bewerben, waren zu reizvoll für den 33-Jährigen.

Einige Testpartien standen für die Euerbacher seit Ende Januar an. Zunächst ging es auf dem Kunstrasen des Willy-Sachs-Stadions gegen die Bayernliga-U19 des FC 05. Am Ende hieß es 5:2 für die Hausherren, weil die Männer der Gäste vor allem gegen den dreifachen Schnüdel-Torschützen Luis Wirth kein Mittel fanden. Lediglich Mirza Mekic per Elfmeter und Edisan Berisha glichen vor der Pause zwischenzeitlich aus. Grell saß als einer von vier Wechselspielern auf der Bank, kam aber als einziger Akteur nicht zum Einatz.

Das fränkische Fußballportal www.anpfiff.info berichtete bereits am Donnerstag viel ausführlicher auch über die weiteren Testpartien gegen Münnerstadt, Gochsheim und Abtswind und lässt Julian Grell selbst zu Wort kommen.