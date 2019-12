Euerbach/ KÃ¼tzberg zieht Bilanz: „Ich habe nichts gegen eine verkÃ¼rzte Urlaubszeit!“

Teilen Facebook

EUERBACH – Es war sicherlich ein bisschen mehr drin für Fußball-Landesligist SV Euerbach/ Kützberg. Das zweitbeste Auswärtsteam nach Tabellenführer Aschaffenburg ist gleichzeitig die drittschwächste Heimmannsschaft. So erklärt sich Platz elf mit ebenso vielen Punkten Rückstand auf den Zweiten aus Haibach. anpfiff.info sprach zur Winterpause mit Torwart Irnes Husic.

Herr Husic, der Blick in der Tabelle geht sicherlich eher nach unten als nach oben. Was an Ihrer Heimbilanz liegt. Erklären Sie uns doch mal die nur acht Punkte und neun Tore in zehn Heimspielen!

Irnes Husic: Ehrlich gesagt schaue ich eher nach oben – natürlich nicht blauäugig, denn die Mannschaft hat Potenzial, eine Serie in der Rückrunde zu starten. Letztes Jahr waren wir auch Herbstmeister und haben dann in der Rückrunde fast alles verloren – warum nicht dieses Jahr andersherum?

Was hat sich geändert, als ziemlich zeitnah in der Runde Trainer Oliver Kröner von Ulli Baumann abgelöst wurde?

Irnes Husic: Natürlich war die Mannschaft danach gefordert zu zeigen, dass es auch anders geht. Grundsätzlich hat sich die Art und Weise, wie wir spielen wollen, geändert. Beide Trainer sind sehr unterschiedliche Typen, deshalb ist es schwierig zu sagen, was genau sich verändert hat.

Sie selbst verpassten nur ein Spiel: Die Partie in Lichtenfels. Was war da los?

Irnes Husic: Krankheitsbedingt habe ich das Spiel verpasst.

Welche Partie würden Sie denn gerne noch einmal bestreiten und was würden Sie dann anders machen?

Irnes Husic: Das Spiel in Unterpleichfeld, dort waren wir 0:2 frühzeitig zurückgelegen, haben dann den Anschlusstreffer gemacht und waren drauf und dran, den Ausgleich zu machen, auch mit einem Mann in Unterzahl – leider wurde das Spiel aufgrund eines Gewitters für rund eine halbe Stunde unterbrochen, das war der Knockout für uns. Schließlich verloren wir noch mit 1:3.