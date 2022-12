´Halbzeit´ bei der DJK Schwebenried/ Schwemmelsbach: „Unsere Serie ab dem Doppelspieltag war beeindruckend!“

SCHWEBENRIED – Die beiden für Dezember noch geplanten Heimspiele gegen Tabellenführer Coburg und Bayernliga-Absteiger Vatan Spor Aschaffenburg fielen dem Wetter oder dem kaum bespielbaren Platz zum Opfer. Statt – wie theoretisch möglich – auf Platz drei zu überwintern, ist es nun halt Rang acht für die DJK Schwebenried-Schwemmelsbach. Dennoch steht der Dorverein vor einer heißen Rückrunde in der Fußball-Landesliga Nordwest.

36 Punkte nach lediglich gespielten 20 der 36 Saisonpartien bedeuten einerseits gute Chancen, noch weit oben anzugreifen. Andererseits aber auch einen ziemlichen Stress. Regulär startet die Runde wieder Ende Februar mit der Partie in Dampfach. Mutmaßlich müssen die beiden Nachholspiele dann wohl eher später unter der Woche ausgetragen werden.

Nun ruht der Ball, zumindest für einige Zeit. Denn die DJK wird aktiv an der Hallenrunde teilnehmen. Darüber und über noch viel mehr sprach FuSWball.de in der Pause vor Weihnachten mit den beiden jeweils 31 Jahre alten Spielertrainern Felix Zöller und Thomas Cäsar, die bereits ihre Zusage für die kommende Saison gegeben haben. Mit Blick auf die Bayernliga?

Felix, haben sich Deine Erwartungen erfüllt mit dem Dazuholen von Thomas Cäsar als zweiten Spielertrainer?

Felix Zöller: Absolut. Thomas und ich ergänzen uns sehr gut und ticken in Sachen Fußball komplett gleich. Wir kennen uns seit der U14 und sind seitdem befreundet, deswegen vertraue ich ihm auch blind. Ein wichtiger Punkt ist, dass wir das Training besser in Gruppen aufteilen können. So können wir die Jungs noch individueller betreuen und oder in Kleingruppen trainieren. Thomas ist außerdem sehr akribisch und analytisch in der Spielvor- und Nachbereitung, was uns enorm weiterbringt. Aber auch auf dem Platz hat er seine Qualitäten schon unter Beweis gestellt.

Und Thomas, kam alles so, wie du es Dir erhofft hast mit dem Sprung von der Bezirks- in die Landesliga?

Thomas Cäsar: Hinter uns liegen intensive Monate. Die Zusammenarbeit mit Felix macht einfach richtig Spaß, wir ergänzen uns super und das Team um uns herum hält uns, wann immer es nötig ist, den Rücken frei.

Die Verlängerung für 2023/25 war also reine Formsache?

Felix Zöller: Für uns war klar, dass wir weitermachen wollen.

Thomas Cäsar: Wir waren uns im Trainerteam schnell einig, dass wir mit unserer talentierten Mannschaft auch in der kommenden Saison die nächsten Schritte gehen wollen.

Während Felix immer auch auf dem Feld an Bord war und sogar vier Tore erzielte, kickte Thomas erst acht Mal mit bei immerhin auch einem Treffer. Wie fällt Eure persönliche Bilanz als Spieler auf dem Rasen aus?

Felix Zöller: Da musst Du den Trainer fragen, ob er mit mir zufrieden war (lacht). Es war von Anfang an Thomas´ Wunsch, dass er mehr von außen und ich mehr auf dem Feld agiere. Generell sind wir beide aber auch in einem Alter, wo wir auch für die jüngeren Spieler mal Platz machen.

Thomas Cäsar: Meine persönliche Bilanz ist für mich aktuell nicht wichtig. Wir haben einen starken und vor allem ausgeglichen Kader mit tollen Jungs. Unsere Weiterentwicklung als Mannschaft ist das Entscheidende!

Mit Blick auf das große Ganze und das Team dürften die gesammelten 36 Punkte Euch wohl mehr als zufrieden stellen? Oder geht immer grundsätzlich noch ein bisschen mehr?

Felix Zöller: Die 36 Punkte sind völlig in Ordnung, aber als Sportler versucht man natürlich immer nach dem Maximum zu streben.

Lässt sich erklären, warum ihr in den ersten zwölf Partien „nur“ 17 Punkte geholt habt, danach aus acht Spielen deren 19? Lag das nur an den Gegnern – oder an einer Verbesserung von Euch?

Thomas Cäsar: Wir haben den Kader vor der Saison in der Breite ,aber auch mit viel Qualität verstärken können. Gewisse Abläufe, sei es auf oder neben dem Platz, mussten sich demnach erst einspielen. Deshalb haben uns die kleinen Schwankungen zu Saisonbeginn nicht großartig irritiert. Unsere Serie ab dem Doppelspieltag war beeindruckend. Die Mannschaft agierte in diesen Spielen mit sehr viel Energie und offensiven Fußball.

Muss man die Frage stellen, wie wichtig die 16 Tore von Marcel Kühlinger für das Gesamtbild waren?

Felix Zöller: Unabhängig von seinen Toren ist Kühli natürlich ein wichtiger Spieler. Auch wenn er oft getroffen hat, würde ich gerne mehr hervorheben, dass er sein Spiel vor allem verbessert hat, indem er mehr am Spielgeschehen selbst beteiligt ist. Er holt Bälle viel häufiger ab und verteilt sie.

Wie sehr ärgert Euch im Nachhinein die Niederlage in Rottendorf und das Ihr damit in die Pause gegangen seid, nicht die Möglichkeit hattet, Euch positiv aus dem Jahr zu verabschieden?

Thomas Cäsar: Die Niederlage in Rottendorf war rückblickend absolut verdient, aber genauso auch total vermeidbar. Wir haben als Mannschaft einige falsche Entscheidungen getroffen. Die Situationen haben wir im Nachgang miteinander besprochen und aufgearbeitet. Aus solchen Niederlagen gilt es zu lernen.

Was ist noch drin in 2023? Platz zwei scheint so weit nicht weg zu sein, die Kellerregionen allerdings auch nicht…

Felix Zöller: Die Tabelle ist sehr eng, deswegen tun wir gut daran, in der Winterpause hart zu arbeiten und Punkte einzufahren

Wann ist wieder Trainingsauftakt, gegen wen wollt Ihr testen. Und bei welchen Hallenturnieren kann man Euch sehen?

Thomas Cäsar: Trainingsauftakt wird Mitte/Ende Januar sein. In den Wochen der Vorbereitung werden wir gegen interessante Mannschaften testen: FC Schweinfurt 05 U19, TSV Rottendorf, FC Geesdorf, TSV Ettleben/ Werneck. Während der Winterpause nehmen wir an zwei Hallenturnieren teil: 29.12.22 in Bergrheinfeld und 06.01.23 in Bergtheim.

Obwohl der frühere Stammkeeper Nikolas Herold noch keine Partie absolviert hat, standen drei unterschiedliche Schlussleute im Kasten. Wie ist bei Euch die Rangfolge normalerweise, wer ist der Manuel Neuer, wer der Marc-André ter Stege und wer Kevin Trapp?

Felix Zöller: Die Torhüterposition ist bei uns definitiv hervorragend besetzt. Nikolas Herold kam verletzungsbedingt leider noch nicht zum Einsatz. Egal ob Leon Hartmann, Max Kümmet oder Leo Brand, die Jungs haben alle ihre individuellen Stärken und haben das Zeug in der Landesliga zu spielen. Wir haben allerdings keine nominelle Nummer1. Wie auf jeder anderen Position gibt es hier einen fairen Konkurrenzkampf. Allerdings ist es uns wichtig, dass die Jungs als Torwartteam agieren und sich gegenseitig unterstützen. Das haben sie gemeinsam mit unserem Torwarttrainer Frank Popp, der super Arbeit leistet, wirklich klasse gemacht. Sie pushen sich im Training aber unterstützen den, der am Wochenende im Tor steht.

Sebastian Lehmann, der von der SG Waigolshausen aus der Kreisliga kam, traf bereits fünf Mal und war 16 Mal dabei. Zeigt das, dass man auch mit 29 Jahren und im reifen Alter durchaus noch ein paar Ligen klettern und dann trotzdem zum Leistungsträger werden kann?

Thomas Cäsar: Das Alter wird oftmals überbewertet. Bestes Beispiel ist doch die Fußball-Weltmeisterschaft. Was hier einige Spieler Mitte 30 noch abliefern, ist einfach herausragend. Qualität setzt sich am Ende durch. Unser Sebastian Lehmann hat die körperlichen und fußballerischen Voraussetzungen, um noch viele Jahre auf Landesliganiveau zu spielen.

Felix, für Dich und für viele Schwebenrieder geht ein Jahr zuende, in dem Anfang 2022 viel zu früh Volker Hensel verstorben ist, Euer langjähriger Wegbegleiter als Journalist und ein Freund des Vereins. War das letzten Januar so ein Moment, in dem uns allen klar wurde, dass Fußball zwar die schönste Nebensache der Welt ist, verlorene Spiele aber völlig überbewertet werden?

Felix Zöller: Die Nachricht von Volkers Tod hat uns und mich persönlich hart getroffen und lässt den Fußball als völlig nebensächlich erscheinen. Ich hatte zu Volker in den letzten Jahren immer viel Kontakt und habe mich sehr gerne mit ihm über Fußball, aber auch über viele Themen darüber hinaus ausgetauscht. Ich werde insbesondere seine Weihnachtsgrüße und Neujahrsansprache dieses Jahr wirklich vermissen. Er war weit mehr als der zuständige Sportjournalist, sondern fast schon ein Teil der Mannschaft. Egal ob bei unserem Kesselfleischessen oder Kabinenparty – Volker war dabei und einer von uns. Im Sportheim hängt außerdem ein Bild von ihm. So ist er in gewisser Weise trotzdem immer mit dabei.

Wir danken für das Gespräch und wünschen alles Gute!

