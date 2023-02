Ja ist denn schon wieder Pokal-Quali? Drei lokale Teams bestreiten ab dem Wochenende die ersten Fußball-Pflichtspiele

FUCHSSTADT / DAMPFACH – Kalt ist´s draußen noch, Winter, zudem kommendes Wochenende Fasching. Aber der Verband kennt keine Gnade und hat für nächsten Samstag zahlreiche Fußballspiele angesetzt, in denen es um die Qualifikation für den Verbandspokal der kommenden Saison geht.

Und so müssen aus der Region unter anderem die DJK Dampfach und der FC Fuchsstadt schon wieder in Pflichtpartien ran. Oliver Kröners Dampfacher reisen nach Rottendorf bei Würzburg, um 13 Uhr beginnt an diesem 18. Februar das Match gegen den Landesliga-Rivalen. Angesetzt ist das Match auf dem Sportgelände in Gerbrunn. Am 19. März wird man sich dann in Rottendorf wieder treffen, wenn es um Punkte in der Liga geht. So wie am 28. August des letzten Jahres, als die Dampfacher in ihrem Sali-Stadion mit 3:0 gewannen. Dort geht´s in der Landesliga am 25. Februar weiter. Mit dem Heimspiel ab 14 Uhr gegen die DJK Schwebenried-Schwemmelsbach.

Der FC Fuchsstadt tritt zeitgleich diesen Samstag im Invicta Real Estate Sportpark Karlburg an. Diese Partie gibt´s sogar schon am 11. März wieder in der Landesliga. Das Hinspiel am Kohlenberg endete mit einem torlosen Remis. Martin Halbigs Elf reist am Sonntag, den 26. Februar, 14 Uhr, zum TSV Gochsheim, wenn es um Punkte geht.

Samstag um 13 Uhr ist die Partie zwischen dem FC Coburg und dem TSV Mönchröden wohl das heißeste Match dieser zweiten Quali-Runde. Das Derby dürfte in Oberfranken auch die meisten Zuschauer anlocken.

Auf den 21. Februar, einen Dienstagabend, 19 Uhr, verlegt wurde das Spiel zwischen dem ASV Rimpar und der DJK Schwebenried-Schwemmelsbach. Das gab´s Ende September 2022 an selber Stelle in der Liga, es endete mit einem 0:0. Eine Woche nach dem Auftritt in Dampfach hat die DJK erstmals Heimrecht und empfängt die Gochsheimer.