Kreis SW-Derbys in der Landesliga: Aufeinandertreffen der besten TorjÃ¤ger in Geesdorf

Kreis SW-Derbys in der Landesliga: Aufeinandertreffen der besten Torjäger in Geesdorf

Teilen Facebook

Twitter

SCHWEINFURT / EUERBACH / SCHWEMMELSBACH – Am ersten regulären Komplett-Spieltag der Landesliga kommt es am Samstag zu den beiden Aufeinandertreffen der vier Mannschaften aus dem Spielkreis Schweinfurt. Zwei davon griffen 2020 bislang noch gar nicht ins Geschehen ein, beide angesetzten Partien fielen aus. Ein Team trat ein Mal an, das letzte sogar zwei Mal inklusive einer Pokalpartie.

Mitte August in der Hinserie gab´s diese Konstellation schon mal: Mit jeweils Auswärtssiegen: Samstag gewann der FC Geesdorf deutlich mit 5:1 bei den Freien Turnern Schweinfurt, Sonntag dann die DJK Schwebenried-Schwemmelsbach knapp mit 2:1 beim SV Euerbach-Kützberg. Nun trifft man sich leicht zeitversetzt wieder, wenn erst in Geesdorf die Hausherren und dann in Schwemmelsbach die Gäste in 2020 starten. Die einen um 14, die anderen um 16 Uhr.

Rückblicke: Als der FC Geesdorf am 17. August 2019 an der Maibacher Höhe antrat, da deuteten gesammelte 13 von 18 möglichen Punkten zuvor schon eine richtig gute Form an. Andererseits: Die gastgebenden Freien Turner Schweinfurt hatten sich da gerade anscheinend gefunden und gewannen zuvor zwischen zwei Heimremis gegen immerhin Tabellenführer Vatan Spor Aschaffenburg und gegen die TG Höchberg auswärts in Fuchsstadt, nachdem sie zuvor aus den ersten drei Partien nach dem Wiederaufstieg nur einen Punkt holten. Die Begegnung schien also offen zu sein.

Doch dann passierte Unerwartetes. Bis zur Pause lief alles noch normal, hatte Pascal Rinbergas für die FTS das 0:1 der Geesdorfer von Vincent Held ausgeglichen. Nach dem Seitenwechsel hätten auch die Schweinfurter in Führung gehen oder nach Helds 15. Saisontor ausgleichen können. Doch der Goalgetter der Gäste legte seinen 16. Treffer drauf und Simon Weiglein machte mit zwei weiteren Buden das Resultat für die Hausherren zu einem Gruselerlebnis.

In fünf weiteren Abschnitten beleuchtet das fränkische Fußballportal www.anpfiff.info im Vorfeld diese Partie und auch die der Schwebenrieder in Schwemmelsbach gegen Euerbach-Kützberg. Und das mit vielen weiteren Fotos.