ASCHAFFENBURG / DAMPFACH – Nach dem vierten Sieg in Folge schwimmt die DJK Dampfach nun endgültig auf einer Erfolgswelle und belegt nach dem 2:1 bei Bayernliga-Absteiger Vatan Spor Aschaffenburg vorübergehend Rang drei der Fußball-Landesliga Nordwest.

Die Gastgeber begannen extrem druckvoll und mit schnellem Passspiel. Die DJK war zu Beginn noch nicht richtig auf dem Platz. Daher gab es mit dem ersten Angriff die erste Chance für die Hausherren. Adina Ferizovic scheiterte völlig frei an Niklas Götz, der glänzend parierte. Danach gab Aschaffenburg weiter viel Gas und die DJK tat sich auf dem ungewohnten Kunstrasen sehr schwer. Doch auch die Gäste kamen so langsam ins Rollen. In der 14. Minute zielte der frei gespielte Patrick Winter über den Kasten. Die Gastgeber waren aber in dieser Phase immer noch drückend überlegen.

So kam es kurze Zeit später zu einem kapitalen Abwehrfehler in der Defensive und Ünal Noyan traf aus 20 Meter zur 1:0 Führung für Aschaffenburg. In der 24. Minute erzielte Danny Schlereth auf Vorlage von Robin Baumgärtner aus 16 Metern etwas überraschend den 1:1 Ausgleich. Das Tor beeindruckte die Gastgeber nachhaltig. Zehn Minuten vor der Pause setzte sich Max Witchen geschickt durch, doch seinen Schuss lenkte der Keeper über das Tor. In der Schlussphase von Hälfte eins waren die Gäste gleichwertig und ließen nicht mehr viel zu. So ging es mit einem schwer erkämpften 1:1 in die Halbzeit.

Auch in Halbzeit zwei dauerte es, bis die Hassbergler richtig auf dem Platz waren. Ganz anders Vatan Sport Aschaffenburg. Die Hausherren kamen mit viel Schwung aus der Kabine. Nach wenigen Minuten traf Ünal Noyan mit seinem Kopfball nur die Latte. Der Stürmer war klar der beste Spieler der Heimelf. Diese drängte jetzt mit Macht auf den Führungstreffer und drückte die DJK immer wieder in die eigene Hälfte.

Nach einer Stunde nutzte die Kröner-Elf ein Missverständnis in der Abwehr von Vatan Spor aus. Adrian Hatcher (auf dem Bild), der unter der Woche einen Hattrick erzielte beim 3:2 gegen Regionalligist Eltersdorf in einem Testspiel, schaltete am schnellsten und nahm das Geschenk des Gegners an. Er erzielte aus spitzem Winkel sehr sehenswert die Dampfacher 2:1-Führung.

Fünf Minuten später verpasste Engir Arslan den Ausgleich, denn sein Kopfball strich knapp rechts vorbei. In der Folge wurde Dampfach wieder stärker und stand in der Defensive sehr gut. Die Heimelf stürmte ungeduldig und mit viel Wut im Bauch. In der 83. Minute bekam Ünal Noyan wegen groben Foulspiels eine 10-minütige Zeitstrafe. Die Gäste ließen danach nicht mehr viel zu und retteten den knappen Vorsprung bis zum Abpfiff.

Kommendes Wochenende haben sie frei, danach reist der Aufsteiger am Samstag, den 17. September, zu einem echten Spitzenspiel zum FC Coburg.

Stimme zum Spiel: Coach Oliver Kröner: „Es war das erwartet schwere Spiel. Meine Mannschaft hat taktisch gut und mit viel Herz und Leidenschaft gegen einen sehr starken Gegner gespielt. Unser Plan ist aufgegangen. Das Konterspiel können wir aber besser. Der Sieg ist verdient, da wir den höheren Einsatz gebracht haben und diesen Sieg unbedingt gewollt.“

Vatan Spor Aschaffenburg – DJK Dampfach 1:2 (1:1)