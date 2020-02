Jens Trunk bleibt noch zwei Jahre lÃ¤nger beim TSV Aubstadt

Teilen Facebook

AUBSTADT – „Wir nutzen gerade die spielfreie Zeit, um die Planungen für die neue Saison voranzutreiben. Ein wichtiges Anliegen war uns die Personalie Jens Trunk. Jens ist seit seinem Wechsel von den Würzburger Kickers zu unserem TSV absolute Stammkraft im Mittelfeld, dazu ist er ein richtig feiner Mensch, der auf dem Platz alles gibt und sich auch abseits des Platzes bestens in Aubstadt integriert hat“, sagt Philipp Müller, Vorstandsmitglied und Presseprecher des Fußball-Regionalligisten.

Müller weiter: „Jens hat erheblichen Anteil an den Erfolgen in den letzten Jahren und ist zum Typ Führungsspieler avanciert, deshalb war klar, dass wir ihn langfristig an uns binden müssen und unserem Motto treu bleiben – auf bewährtes langfristig zu setzen!“

Seinen bis Ende der Saison laufenden Vertrag verlängert Jens nun bis 2022! „Der Verein stand immer hinter mir und tut es auch jetzt noch, ich wurde immer respektvoll behandelt und fühle mich sehr verbunden mit Aubstadt als Verein und Dorf. Ich spiele jetzt meine sechste Saison in Aubstadt und der Verein hat sich schon toll entwickelt. Was in punkto Organisation, Erweiterung des Sportgeländes und Trainingsbedingungen passiert ist, ist schon wirklich spitze. Ich fühle mich hier wohl in dem Umfeld und vor allem im Team und bin in den vergangenen Jahren erwachsener und fitter geworden. Ich weiß was ich kann und möchte dabei helfen, den TSV Aubstadt in der Regionalliga zu etablieren“, so Jens Trunk zu seiner Vertragsverlängerung.