Keine Drittliga-Lizenz fÃ¼r TÃ¼rkGÃ¼cÃ¼ MÃ¼nchen: Steht der FC 05 nun doch vor dem Aufstieg?

SCHWEINFURT – Der Deutsch-Türkische Fußball-Bund (DTFB) hat dem Regionalliga-Tabellenführer TürkGücü München unwiderruflich die Lizenz für die 3. Liga verweigert. Somit ist klar, dass die Oberbayern nicht aufsteigen können. Der Grund ist eine fehlende, geeignete Spielstätte, da TürkGücü nach Bayern München 2 und 1860 München nicht als dritte Mannschaft im Grünwalder Stadion seine Heimpartien austragen dürfte.

An sich könnte der Weg nun ja frei sein für den FC Schweinfurt 05. Doch die Drittliga-Träume der Schnüdel, die bereits ein Okay bekommen haben vom Verband für den Aufstiegsfall, könnten einerseits daran scheitern, dass die Unterfranken in der Regionalliga Bayern noch Verfolger im Nacken haben und längst noch nicht sicher Zweiter sind. Andererseits ist da aber auch noch das Corona-Virus.

So wie es aktuell aussieht, dürfte die Fußball-Saison enden und die restlichen Spiele finden nicht mehr statt. Für diesen Fall denkt der Verband darüber nach, die drei aufstiegsberechtigten Tabellenführer der Regionalligen Nord (Lübeck), Nordost (Altglienecke aus Berlin) und Südwest (Saarbrücken) in die 3. Liga aufsteigen zu lassen. Im Westen beantragte der aktuelle Erste aus Rödinghausen mangels tauglichem Stadion gleich gar keine Lizenz.

Aktuell plant der Verband eine Aufstockung der 1. Bundesliga auf 22 Vereine, ließe also Stuttgart, den Hamburger SV, Bielefeld und auch Heidenheim aufsteigen. Absteiger würde es nicht geben. In der 2. Bundesliga sollen die vier fehlenden Vereine durch gleich sechs Aufsteiger ersetzt werden. Mit Duisburg, Mannheim, Unterhaching, Meppen, Ingolstadt und 1860 München käme die 2. Bundesliga dann auf 20 Vereine.

Und die 3. Liga hätte ohne Absteiger und mit den drei genannten Aufsteigern dann erst einmal 17 Teams. Fünf weitere Plätze sind also zu vergeben, weil man auf 22 Teams aufstocken möchte – und hier sehen die Planungen vor, dass neben dem West-Zweiten aus Verl und dem Bayern-Zweiten (derzeit eben der FC Schweinfurt 05) drei weitere Plätze an die Zweiten der Regionalligen Nord (derzeit Wolfsburg 2), Nordost (Lok Leipzig) und Südwest (Elversberg) vergeben werden.

Sollte der FC 05 in die 3. Liga aufsteigen, dann müssten die Schnüdel bis Sommer 2021 eine Rasenheizung im Willy-Sachs-Stadion aufweisen und 1000 zusätzliche, überdachte Sitzplätze. Dafür plant die Stadt Schweinfurt nun eine weitere Sitzreihe jeweils oberhalb und unterhalb der bestehenden Tribüne sowie seitlich links und rechts jeweils eine Erweiterung.

Personell hat man die Planungen weiter voran getrieben und kann aktuell vier weitere Neuzugänge vermelden: Es handelt sich um ein Rückkehrer-Quartett mit Torwart Alexander Eiban (Lotte) sowie den Feldspielern Marius Willsch (1860 München), Dominik Weiß (TürkGücü München, beide zusammen auf dem Bild) und Martin Thomann (TSV Aubstadt).